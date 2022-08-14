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#Новости

Больше 20 отказавшихся от участия в «спецоперации» военных отправили в колонию во Владивостоке

14.08.2022

Формально они получили сроки за оставление воинских частей

Правозащитники Gulagu.Net рассказали, что в колонию-поселение №49 во Владивостоке привезли больше 20 солдат-срочников и четырех контрактников. Они отказались в феврале участвовать в боях в Украине, за что получили сроки.

Сообщение о привезенных во Владивосток военных поступило  на горячую линию Gulagu.Net. Этапировать осужденных во Владивосток решили для того, чтобы ухудшить их положение, затруднить общение с адвокатами и журналистами, разорвать социальные связи. 

Правозащитники опасаются, что в скором времени будет задержан и десантник Павел Филатьев. Он вернулся из Украины и написал честную книгу о том, что происходило в армии.


Фото: Gulagu.Net

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