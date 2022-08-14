В Северной Корее раскритиковали предложение ООН о денуклеаризации страны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем. Он сказал, что полностью поддерживает полную денуклеаризацию КНДР. Северокорейский МИД раскритиковал это заявление, пишет Reuters.

Заявление замминистра северокорейского МИД Ким Сон Гён опубликовало госагентство КНДР.

«Не могу не выразить глубокое сожаление в связи с указанными замечаниями генерального секретаря ООН, которые явно лишены беспристрастности и справедливости и противоречат обязательствам его долга, указанным в Уставе ООН, в отношении вопроса Корейского полуострова. Он требует одностороннего разоружения, и генеральный секретарь Гутерриш, возможно, хорошо знает, что КНДР полностью отвергла его как неприемлемое», — заявил Ким Сон.

Он добавил, что генеральный секретарь ООН не должен запрашивать или принимать приказы от правительства конкретной страны, а также должен воздерживаться от любых действий, которые могут ухудшить его или ее положение в качестве международного должностного лица, ответственного только перед ООН.

Денуклеаризацию КНДР замминистра иностранных дел оценил как «посягательство на суверенитет»‎. И призвал в будущем осторожнее относиться к «опасным высказыванием»‎ на фоне крайне острой ситуации на Корейском полуострове.

В этом году Северная Корея испытала рекордное количество ракет, и официальные лица в Сеуле и Вашингтоне считают, что страна готовится к испытанию ядерного оружия впервые с 2017 года на фоне зашедших в тупик переговоров по денуклеаризации.