Страны НАТО в Восточной Европе попросят США об усилении восточного фланга Альянса

The Washington Post сообщила, что страны Восточной Европы, которые входят в НАТО, планируют попросить США об усилении военного контингента. Администрация Джо Байдена уже пообещала активизировать военные учения в странах Балтии и других государствах, «находящихся в пределах досягаемости российских войск».

О расширении военного присутствия США в Европе восточноевропейские страны стали просить с начала боевых действий в Украине. Они также считают, что необходимо в ускоренном режиме выполнять военные контракты США, в том числе по поставкам вооружений.

По словам генерального секретаря Минобороны Эстонии Кусти Салма, существуют очень большие риски национальной безопасности. Для того чтобы им противостоять, будут задействованы резервы. При этом, добавил Салм, другие союзники по Альянсу будут делать то же самое.

О расширении войск НАТО начали говорить в Европе после начала российской «спецоперации» в Украине. За свою безопасность опасаются в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Молдове и других европейских государствах. В мае среди членов НАТО появились разногласия по поводу расширения военного присутствия в Восточной Европе. Страны Балтийского региона и Польша просят усилить контингент военных, создать новые системы ПВО, чтобы затруднить возможное вторжение России. Политики в других странах скептически относились к тому, что российские силы в ближайшее время будут представлять угрозу для территории НАТО.