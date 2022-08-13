171-й день боев: главное

Зеленский заявил, что россияне смогут получить политическое убежище в Европе

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Песков в Донецкой области

Эстония выслала журналистов «Известий» и на три года запретила им въезд в страну



Сухогруз Fulmar S с украинской пшеницей вышел из порта Черноморск



В Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях были обстрелы



Мост Каховской ГЭС вывели из строя



Россия и Украина обвинили друг друга в обстреле ЗАЭС



СБУ задержала жительницу Киева по обвинению в передаче данных российским военным



В Белгородской области подросток лишился кисти руки при попытке разобрать боеприпас

