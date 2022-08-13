171-й день боев: главное

- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне, которых преследуют по политическим делам в РФ, могут получить статус беженца или политическое убежище в Европе. Однако те, кто намеревается получить шенгенскую визу для «туризма, развлечений и бизнеса», не должны рассчитывать на поддержку Евросоюза, добавил он. Ранее Зеленский на фоне обсуждения нового пакета санкций против РФ предложил другим странам закрыть россиянам выезд из страны. По его мнению, русские должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию». Эту идею поддержали в Эстонии, Чехии, Латвии и Литве.
- «Союзные войска» взяли под контроль населенный пункт Пески в Донецкой области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга 13 августа. Ранее о том, что поселок Пески находится под контролем «союзных войск», сообщал представитель народной милиции самопровозглашенной ДНР Илья Емельянов. Он рассказал об этом в эфире Первого канала 1 августа. За Пески между «союзными войсками» и Украиной шли ожесточенные бои.
- Эстония выслала двух журналистов «Известий» Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева. Им аннулировали визы и запретили въезд в Евросоюз на три года, сообщается на сайте издания. У них изъяли телефоны и доставили в полицию для допроса. По данным самих «Известий», журналисты приехали в Эстонию как туристы, однако в свете последних событий они решили подготовить материалы о запрете выдачи виз россиянам. Начальник пограничного управления Восточной префектуры Урмас Эльми сообщил, что журналисты были задержаны за «пропагандистскую деятельность», передает Delfi.
- Сухогруз Fulmar S с украинской пшеницей под флагом Барбадоса вышел из украинского порта Черноморск и движется в турецкий порт Искендерун. Об этом пресс-служба Минобороны Турции сообщает в своих соцсетях. По состоянию на 09:00 по мск судно находилось в 4,5 морских милях от берега Украины, сообщает ТАСС. Оно перевозит 12 тыс. тонн пшеницы. Ранее также сообщалось о выходе сухогруза Thoe с 2,9 тыс. тонн семян подсолнуха. Их отправку накануне одобрил Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле, передает ТАСС со ссылкой на заявление СКЦ. Из заявления СКЦ следует, что к проходу в направлении Одессы также готовятся сухогрузы Efe и Sara. В субботу проверку пройдет судно Rahmi Yagci, следующее в Стамбул с 5,3 тыс. тонн подсолнечного масла.
- Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил об очередном ночном обстреле Никопольского и Криворожского районов. Он утверждает, что российские войска выпустили по Никополю 30 снарядов из РСЗО «Град». По его словам, в результате повреждения получили 11 многоэтажных и 13 частных домов, также разрушенным оказался детский сад. Кроме того, из строя были выведены газопровод и линия электропередач. Потерь среди гражданских нет.
- Об ударах также заявил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его словам, российские войска выпустили две ракеты — одна из них упала в Слободском районе, вторая — в Немышлянском. В результате атаки были повреждены здание колледжа, а также троллейбусы и автомобили. В Немышлянском районе медицинская помощь потребовалась двум женщинам в возрасте 50 и 74 лет, утверждает Синегубов. Он добавил, что в течение суток велся обстрел Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов, были повреждены дома и хозяйственные постройки. По данным Центра экстренной медицинской помощи, в результате атаки были госпитализированы трое 3 гражданских, в том числе 13-летний подросток.
- В Луганской области, по словам главы администрации региона Сергея Гайдая, российские войска атакуют Бахмут со стороны Попасной и сражаются с украинскими силами вблизи Белогоровки и Лисичанского НПЗ. Он утверждает, что российские силы выжигают землю на въездах в Луганскую область, потому что не могут преодолеть эти несколько километров. По его словам, за минувшие сутки ВС РФ нанесли авиа- и ракетные удары вблизи девяти населенных пунктов, а также применили реактивную и ствольную артиллерию и минометы. О погибших и пострадавших не сообщается. В Минобороны РФ между тем сообщили, что в районе Бахмута «полностью уничтожены» две роты 72-й механизированной бригады.
- В Донецкой области за минувшие сутки погибли пять мирных жителей, утверждает глава администрации региона Павел Кириленко. По его словам, 12 августа погибли два человека в Краматорске и по одному в Бахмуте, Курахово и Кодеме. Еще 35 человек получили ранения. В Минобороны РФ факт удара по гражданским целям не подтвердили, однако там заявили, что «в районе поселка Старые Дерны в Донецкой области в результате огневых ударов убито более 100 военнослужащих и уничтожено десять единиц военной техники».
- Мост Каховской ГЭС выведен из строя, заявили украинские военные. «В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач обеспечено поражение автомобильного моста дамбы Новой Каховки с контрольным исключением использования его по назначению», — говорится в сообщении оперативного командования ВСУ «Юг», которое цитирует издание «Громадське». Впоследствии стало также известно о том, что одна турбина Каховской ГЭС оказалась отключена после ракетных ударов. Как пишет ТАСС со ссылкой на руководство станции, удары наносили ВСУ. В сообщении говорится, что обстрелы станции «могут привести к катастрофе на Запорожской АЭС». В настоящее время очевидцы сообщают о взрывах в Новой Каховке и Энергодаре.
- Россия и Украина в очередной раз обвинили друг друга в обстреле Запорожской АЭС. Первым, кто выступил с обвинениями в адрес противника, стал украинский мэр занятого россиянами Энергодара Дмитрий Орлов. По его словам, электростанцию и прилегающую территорию снова обстреляли. Позже представитель пророссийской «администрации» Запорожской области Владимир Рогов заявил, что АЭС обстреливают украинские войска. Позднее советник главы офиса президента Украины в своих соцсетях написал, что Россия обстреливает Запорожскую АЭС, чтобы отключить юг Украины от электроэнергии, считает Михаил Подоляк. А инженер ЗАЭС в интервью с Би-би-си заявил, что российские обстрелы могут привести к ядерной аварии — по его словам, ВС РФ разместили на территории станции системы залпового огня и другое военное оружие и технику.
- СБУ сообщила о задержании 35-летней жительницы Киева, которую обвиняют в передаче российской стороне данных об украинской армии. «Женщина, имея антиукраинскую позицию, собирала информацию о расположении украинских воинских подразделений и стратегически важных объектах критической инфраструктуры Киева. Соответствующие фото-и видеоматериалы с координатами она распространяла через специально созданный закрытый Telegram-канал», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что женщина-информатор была задержана при попытке передать очередные данные о дислокации военнослужащих одной из воинских частей города.
- В поселке Красный Октябрь Белгородской области подросток лишился кисти руки, пытаясь разобрать боеприпас. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Сергей Гладков. По словам Гладкова, в настоящее время мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии. Помимо того, что он лишился кисти руки, у него также сильно повреждены лицо и глаз. Глава региона пообещал транспортировать его в Москву, как только позволит его состояние. О том, кому принадлежал боеприпас и при каких обстоятельствах подросток его нашел, Гладков не уточнил.
- Американский Институт изучения войны (ISW) пишет, что Россия завышает данные о наборе добровольческих батальонов. Так чиновники рассчитывают привлечь на войну с Украиной больше людей. Кроме того, ISW стало известно, что российские военные потерпели неудачу в наступательной операции на востоке и вернулись на свои позиции. Попытки захватить Бахмут при этом будут продолжаться. Также сообщается, что украинские военные разрушили последний действующий мост под Херсоном, по которому российская армия перевозила военную технику в районе Каховской ГЭС, а Кремль начал мобилизацию промышленности для поддержки длительной военной кампании в Украине.
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Британская разведка утверждает, что Россия потеряла пути снабжения через Днепр под Херсоном. Мосты, обеспечивавшие доступ к оккупированным территориям, в настоящее время не пригодны для военного снабжения. Кроме того, генерал-лейтенант Джеймс Хокенхалл в интервью Би-би-си заявил, что боевые действия в Украине продлятся долго. По его прогнозам, ни России, ни Украине не удастся добиться перелома в конфликте до конца года. При этом он допустил, что Киев вскоре начнет контрнаступление.