В Петербурге нашли тело срочника, спрыгнувшего с Сампсониевского моста

В Петербурге спасатели спустя два дня нашли тело военного срочника, спрыгнувшего с Сампсониевского моста в Большую Невку, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на региональное управление МЧС. Мотивы действий молодого человека неизвестны.

Инцидент произошел 11 августа. Как сообщает «Медиазона»*, ранним утром матросы крейсера «Аврора» возвращались с завтрака в Военно-морской академии Петербурга на корабль. Когда они проходили строем по Сампсониевскому мосту, один из них — 19-летний Вячеслав Демиденко — выбежал из строя и перешагнул через ограждение. Перед тем как спрыгнуть в Большую Невку, он ничего не сказал. Спасать молодого человека бросились сразу несколько сослуживцев, однако их попытки не увенчались успехом. Его тело искали двое суток, лишь утром 13 августа спасателям удалось его найти.

Молодой человек был призван в армию лишь месяц назад. По данным «Фонтанки», «мотивом поступка стало желание продемонстрировать сослуживцам свою удаль». Однако в военном следственном управлении с этой позицией, судя по всему, не согласились — ведомство возбудило уголовное дело о доведении до самоубийства. Родители матроса не верят, что их сын мог покончить жизнь самоубийством.

*«Медиазона» Минюстом РФ внесена в реестр «иностранных агентов».