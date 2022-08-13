ФСБ проводит обыски у организаторов секретного концерта «АлоэВера» в Москве

Сотрудники ФСБ пришли с обыском к организаторам подпольного концерта группы «АлоэВера» в Москве. Об этом «Медузе»* сообщила вокалистка музыкального коллектива Вера Мусаелян.

Как утверждает Мусаелян, сотрудники ФСБ допрашивали организаторов, а также отсматривают записи с камер видеонаблюдения и фотографии с мероприятия. Таким образом они намерены установить личности тех, кто присутствовал на концерте. Артистка отказалась называть саму площадку и имя ее владельца.

Группа «АлоэВера» должна была дать концерт на Summer Stage в Москве 6 августа, однако, как сообщили участники музыкального коллектива, их выступление отменили «под давлением властей». После этого группа решила сыграть секретный концерт, приглашения на который рассылала по электронной почте тем, кто уже приобрел билет.

Ранее «Фонтанка» утверждала, что в ее распоряжении оказался список музыкальных исполнителей, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными. В перечень вошли такие исполнители, как «ДДТ», Манижа и «АлоэВера». После объявления военной спецоперации Мусаелян выступила с критикой российских властей, назвав их действия преступными.



*Минюст РФ считает «Медузу» «иностранным агентом».

