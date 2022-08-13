В Свердловске участников творческих коллективов принуждают к съемкам в клипе в поддержку СВО

В Свердловске руководителей творческих коллективов обязали отправить по пять человек на мероприятия в поддержку СВО. Об этом сообщается в новостном Telegram-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Редакции связанного с ней «Осторожно Media» стало известно, что работников Свердловского государственного областного Дворца народного творчества принуждают к участию в съемках клипа в поддержку действий России в Украине. По их словам, руководителям творческих коллективов города необходимо отправить на мероприятие по пять человек в возрасте от 18 до 25 лет «в национальных или стилизованных костюмах». Как следует из скриншотов, предоставленных редакцией, сбор участников состоится 15 августа у памятника Татищева.

Кто именно выступает организатором, не уточняется. О том, какие последствия могут ждать творческие коллективы в случае отказа от участия в данном мероприятии, также не сообщается.