Close

#Новости

В Свердловске участников творческих коллективов принуждают к съемкам в клипе в поддержку СВО

13.08.2022

Местные творческие коллективы обязали отправить по пять человек для участия в мероприятии

В Свердловске руководителей творческих коллективов обязали отправить по пять человек на мероприятия в поддержку СВО. Об этом сообщается в новостном Telegram-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Редакции связанного с ней «Осторожно Media» стало известно, что работников Свердловского государственного областного Дворца народного творчества принуждают к участию в съемках клипа в поддержку действий России в Украине. По их словам, руководителям творческих коллективов города необходимо отправить на мероприятие по пять человек в возрасте от 18 до 25 лет «в национальных или стилизованных костюмах». Как следует из скриншотов, предоставленных редакцией, сбор участников состоится 15 августа у памятника Татищева.

Кто именно выступает организатором, не уточняется. О том, какие последствия могут ждать творческие коллективы в случае отказа от участия в данном мероприятии, также не сообщается. 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.