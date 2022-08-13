Верховный суд Дагестана признал незаконным продление меры пресечения Атаеву

Верховный суд Дагестана признал незаконным постановление Хасавюртовского районного суда о продлении меры пресечения бывшему координатору штаба Навального* в Махачкале Эдуарду Атаеву с 25 июня по 18 июля. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии»** со ссылкой на материалы дела.

В конце марта Атаева заключили под стражу на два месяца по уголовному делу о незаконном хранении оружия, боеприпасов и наркотиков. Как сообщал его адвокат в разговоре с «Кавказ.Реалии», активист утверждает, что все это ему подбросили во время обыска. Экс-координатор штаба Навального связывает уголовное преследование со своей политической активностью.

Позднее Атаеву продлевали меру пресечения. В материалах дела говорится, что Хасавюртовский суд удовлетворил ходатайство заместителя прокурора о продлении его заключения под стражу еще на 24 суток, то есть до 19 июля включительно. При этом адвокат на заседании не присутствовал, поскольку суд отказался отправлять ему уведомление. Верховный суд Дагестана это постановление отменил.

Несмотря на решение Верховного суда республики, Атаев все равно останется под стражей. Данную меру пресечения ему продлили другими постановлениями, поскольку сейчас его дело поступило для рассмотрения по существу в Хасавюртовский суд.

Защита также пытается добиться признания незаконности обыска в доме Атаева. Адвокат указывает на процессуальные нарушения в ходе следственных мероприятий по этому делу. Суд дважды признавал обыск законным, а защитник дважды оспаривал это решение.

*Минюст РФ внес Алексея Навального в реестр террористов и экстремистов, а также считает его «иностранным агентом».



**«Кавказ.Реалии» Минюст РФ считает «иностранным агентом».