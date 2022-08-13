Захарова отреагировала на высылку российского дипломата из Черногории

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высылку российского дипломата из Черногории. По ее словам, действия Подгорицы являются «очередным эпизодом развязанной Западом гибридной кампании против России».

«Видим в этом нежелание и неспособность официальной Подгорицы отойти от политики машинального следования такой разрушительной линии — в ущерб международной безопасности и сотрудничеству, равно как и собственным национальным интересам», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства в среду.

Захарова анонсировала ответные меры в отношении Черногории «в соответствии с общепринятой практикой». Объяснения черногорских властей она расценила как «отсутствие у этого демарша причин и логики».

Накануне, 12 августа, МИД Черногории объявил персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Подгорице. Причиной тому черногорские власти назвали деятельность дипломата, нарушающую Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Черногорское внешнеполитическое ведомство вручило соответствующую ноту послу РФ Владиславу Масленикову. В нем говорилось, что дипломат, чье имя в Подгорице не назвали, обязан покинуть территории страны в течение семи дней.

С начала боевых действий в Украине Черногория дважды высылала российских дипломатов. Первый был выслан в конце марта, еще четверо — в начале апреля. Именно тогда стало известно о трагедии в Буче, которую российские власти называют провокацией со стороны Киева.

5 августа Министерство иностранных дел (МИД) РФ объявило о высылке 14 болгарских дипломатов. Данная мера стала ответом ведомства на высылку 70 российских дипломатов, уличенных в шпионаже, введение квот на численность дипломатического и административно-технического персонала России в Болгарии, а также закрытие генконсульства РФ в городе Русе.