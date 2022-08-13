Спрос на оформление шенгена среди россиян за две недели вырос на 40%

Число заявителей на шенгенские визы среди россиян за последние две недели выросло на 40%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на начальника корпоративного отдела «Визахода» Марину Широкову.

Широкова связывает ажиотажный спрос на оформление шенгенских виз с заявлениями эстонских властей о необходимости закрыть россиянам въезд на территорию Евросоюза. По ее словам, примерно половина заявителей хочет оформить визу впрок, в основном для поездок с детьми в Европу на период осенних каникул.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отметила, что поток россиян в Европу по сравнению с докризисный уровнем восстановился на 5–10%. По ее словам, туристов больше всего интересуют популярные курортные направления — Франция, Испания, Италия и Греция. Поскольку авиасообщение с этими странами в настоящее время ограничено, то россияне добираются туда через Финляндию и страны Прибалтики.



Еще один собеседник «Коммерсанта» на туристическом рынке указал, что россияне опасаются того, что процедура оформления шенгена может стать похожей на получение визы США: формально это будет возможно, но по факту получить разрешение на въезд можно будет лишь через третьи страны.



Ранее главы чешского и литовского МИД Ян Липавский и Габриэлюс Ландсбергис выступили в поддержкупредложения эстонских властей запретить россиянам въезд в Евросоюз. Правительство Эстонии между тем уже утвердило запрет, по которому граждане России с выданной республикой шенгенской визой не смогут въехать на территорию страны. Он начнет действовать с 18 августа.