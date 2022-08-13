 Депутаты из Татарстана попросили проверить слова Журавлева после его угроз убить немецкого журналиста

В Татарстане председатель регионального отделения «Яблоко» Руслан Зинатуллин, член КПРФ Евгений Хабибуллин и активист Рустем Кадыров обратились к генпрокурору Игорь Краснову с просьбой проверить высказывания депутата Госдумы от фракции ЛДПР Алексея Журавлева после его угроз убить немецкого журналиста. Об этом сообщается в ВК-сообществе партии «Яблоко» в Татарстане.

«...просим Вас как руководителя надзорного ведомства РФ принять меры прокурорского реагирования в отношении депутата ГД РФ Журавлева А.А., для чего просим Вас дать оценку высказываниям депутата Журавлева А.А. на предмет наличия в его действиях составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 144 и п. «а» ч.2 ст. 282 УК РФ», — говорится в тексте обращения.

Общественники указали, что во время своего выступления в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия-1» Журавлев высказал в адрес журналиста немецкого телеканала Bild угрозы убийством, а также назвал его «нациком». На возражения ведущего программы Евгения Попова он заявил, что ему «наплевать».

В этой связи Зинатуллин, Хабибуллин и Кадыров попросили Краснова проверить слова Журавлева по уголовным статьям о возбуждении ненависти и угрозе применения насилия, а также лишить его депутатской неприкосновенности.