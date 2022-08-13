Минобороны РФ сообщило об «освобождении» поселка Пески в Донецкой области

«Союзные войска» взяли под контроль населенный пункт Пески в Донецкой области. Об этом 13 августа сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой народной республики», — заявил он на брифинге журналистам.

Ранее о том, что поселок Пески находится под контролем «союзных войск», сообщал представитель народной милиции самопровозглашенной ДНР Илья Емельянов. Он рассказал об этом в эфире Первого канала 1 августа.

На следующий день, 2 августа, украинский доброволец Сергей Гнездилов опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал о «шести днях ада» в Песках. Он утверждал, что российские войска выпускали по населенному пункту по 6500 снарядов в сутки. Со стороны Украины работали два миномета 82 и 120, рассказывал он.

По его словам, россияне били крупными калибрами, а контрбарьерный огонь со стороны Украины отсутствовал. Он признавался, что многие из его товарищей уже убиты. «Тела тех, кто был мне дороже родни, валяются под жарой в развороченных 152-калибром окопах», — говорится в посте.

Минобороны РФ тогда сообщало, что «понесший значительные потери в районе населенного пункта Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления в район населенного пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован».