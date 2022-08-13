Журналистов «Известий» выслали из Эстонии за «пропагандистскую деятельность»

Эстония выслала двух журналистов «Известий» Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева за «пропагандистскую работу». Им аннулировали визы и запретили въезд в Евросоюз на три года. Об этом сообщается на сайте издания.

«Виза признана недействительной, решение принято на основании следующих причин: условия и цель предполагаемого пребывания не были распознаны», — приводит издание выдержки из соответствующего документа.

Корреспондентку Ксению Солдатову и оператора Дмитрия Тимофеева задержали накануне в поезде, который следовал из Нарвы в Таллин. У них изъяли телефоны и доставили в полицию для допроса. По данным самих «Известий», журналисты приехали в Эстонию как туристы, однако в свете последних событий они решили подготовить материалы о запрете выдачи виз россиянам.

Начальник пограничного управления Восточной префектуры Урмас Эльми сообщил, что журналисты были задержаны за «пропагандистскую деятельность», передает Delfi. По данным ведомства, они въехали на территорию страны по шенгенским визам от Италии и Финляндии через погранпереход Нарва. Журналисты утверждали, что приехали в качестве туристов, однако их заметили за съемкой репортажа «в пропагандистских целях». После этого их сняли с поезда и отвезли в полицейский участок. В настоящее время журналисты находятся в России.

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии утвердило запрет, по которому граждане России с выданной республикой шенгенской визой не смогут въехать на территорию страны. Он начнет действовать с 18 августа.