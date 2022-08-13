28 694 — в России выявили максимальное число зараженных COVID-19 с 21 марта

В России продолжает расти заболеваемость коронавирусом. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за последние сутки ковидом заразились 28 694 россиян — это максимум с 21 марта, когда по всей стране было зарегистрировано 28 709 инфицированных.

Лидером по суточному приросту оказалась Москва — за сутки в столице выявили 7147 заболевших. На втором месте Санкт-Петербург с 3454 зараженными за последние 24 часа. Тройку лидеров замкнула Московская область, где по состоянию на 13 августа обнаружили 2467 инфицированных.

В России наблюдается также прирост госпитализаций. За последние 24 часа в стационары с коронавирусом попали 2761 человек — этот показатель в три раза выше, чем две недели назад, Число умерших по всей стране составило 60 человек, а выздоровевших — 16 874.

На фоне обострения эпидемиологической обстановки в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) возобновляется масочный режим, заявила председатель Элла Памфилова. При этом она подчеркнула, что изменение формата голосования на выборах в сентябре из-за роста заболеваемости COVID-19 исключается.