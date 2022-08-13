СБУ обвинила соратника Кадырова, пытавшего подростка в Киевской области

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила командира мобильного отряда особого назначения (ОМОН) Росгвардии в Чечне «Ахмат» Анзора Бисаева в пытках подростка в Киевской области. Бисаев является близким другом главы республики Рамзана Кадырова.

По данным СБУ, в начале марта на территории поселка Бабинцы Бучанского района Бисаев вместе со своими подчиненными ворвался в один из местных частных домов и похитил подростка. Угрожая ему пистолетом и ножом, он пытался добиться от мальчика информации о расположении украинских войск, утверждают в ведомстве. Не получив от него нужной информации, его посадили в бронированный автомобиль и продолжали истязать, применяя физическое насилие и угрозы расправой. Следователи СБУ вменили Бисаеву нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В начале марта Кадыров неоднократно упоминал Бисаева в своих телеграм-отчетах о ходе СВО. Так, 3 марта он отмечал его «мужество» и «отвагу» в «зачистке» Украины «от нацистской и бандеровской нечисти». Он утверждал, что Бисаев и весь личный состав подразделений «уделяют самое пристальное внимание безопасности мирных жителей, невзирая на прямую угрозу для жизни».



