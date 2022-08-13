Подросток лишился кисти руки при попытке разобрать боеприпас в Белгородской области

В поселке Красный Октябрь Белгородской области подросток лишился кисти руки, пытаясь разобрать боеприпас. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Сергей Гладков.

По словам Гладкова, в настоящее время мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии. Помимо того, что он лишился кисти руки, у него также сильно повреждены лицо и глаз. Глава региона пообещал транспортировать его в Москву, как только позволит его состояние.

Гладков призвал родителей уделить особое внимание детям. По его словам, им необходимо объяснить, что к военной технике и к расположению воинских частей приближаться нельзя.

«Главам районов и ДНД поручаю в усиленном режиме дежурить и патрулировать. СМИ и школы прошу максимально полно информировать детей и родителей о той опасности, к которой может привести детское любопытство», — добавил он.

О том, кому принадлежал боеприпас и при каких обстоятельствах подросток его нашел, Гладков не уточнил.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 20 июля со стороны Украины были обстреляны села Журавлевка и Нехотеевка. В Нехотеевке погиб мужчина 1958 года рождения.

В Белгородской области с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Власти региона усилили работу правоохранительных органов, а также призвали жителей быть бдительными.