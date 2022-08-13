Автор «Сатанинских стихов» Салман Рушди может лишиться глаза после покушения

Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди может лишиться глаза после совершенного на него в Нью-Йорке покушения. Об этом сообщил его агент Эндрю Уайли.

«Новости не очень хорошие. Салман, скорее всего, потеряет глаз; нервы на его руке перерезаны; его печень повреждена ножом», — приводит Reuters слова Уайли.

Агент добавил, что на настоящий момент писателя прооперировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

На Салмана Рушди напали 12 августа в городе Чаутоква, где писатель собирался выступить с лекцией в образовательном центре Chautauqua Institution. Перед началом мероприятия на сцену ворвался неизвестный мужчина и несколько раз ударил 75-летнего писателя ножом. От действий нападавшего также пострадал модератор встречи Ральф Генри Риз.

Вскоре полиция установила личность нападавшего: им оказался 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар. Его задержали прямо на месте происшествия. Мотивы его действий полиции пока неизвестны. По предварительным данным, он действовал в одиночку.

Салману Рушди неоднократно приходили угрозы из-за его произведения «Сатанинские стихи». В 1989 году лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву, призывающую к убийству писателя. В течение нескольких лет он находился под постоянной охраной агентов Скотленд-Ярда. Охрану сняли после того, как правительство Великобритании получило от Ирана негласные гарантии безопасности писателя, сообщает Deutsche Welle.