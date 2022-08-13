Бывшего президента США Дональда Трампа подозревают в нарушении «Закона о шпионаже». Об этом свидетельствует ордер на обыск, обнародованный судом Южного округа штата Флорида по просьбе Минюста США, сообщает CNN.

В ходе обыска агенты ФБР изъяли из поместья Трампа Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич в штате Флорида 11 комплектов документов, содержащих секретную информацию. Ряд из них обладали пометкой «совершенно секретно». Всего в имении Трампа было найдено больше 20 коробок с различными записями и документами, в том числе и с фотографиями.



«Закон о шпионаже» — федеральный закон США, который запрещает хранение или передачу информации о национальной обороне. Дональд Трамп в период своего правления сам ужесточил наказание за его нарушение, отмечает Reuters. Согласно действующему законодательству, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщила, что в доме экс-президента США Дональда Трампа искали секретные документы, касающиеся ядерного оружия. Пока нет данных о том, что искомые документы обнаружили в резиденции экс-президента в Мар-а-Лаго 9 августа. При этом Reuters не смог оперативно подтвердить сообщение WP о том, что в документах речь шла о ядерном оружии.

Расследование по поводу того, что Трамп не вернул некоторые государственные документы, началось после обращения Национального архива. Бывший архивариус Дэвид Ферриеро ранее говорил, что в январе 2022 года Трамп не вернул правительству 15 ящиков. Позже в архивах обнаружили, что некоторые из предметов были «помечены как секретная информация национальной безопасности». По мнению юристов, расследование может привести к тому, что Дональд Трамп не сможет баллотироваться в президенты в 2024 году.