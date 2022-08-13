Эстония с 18 августа запретит россиянам въезд в страну

Правительство Эстонии утвердило запрет, по которому граждане России с выданной республикой шенгенской визой не смогут въехать на территорию страны. Он начнет действовать с 18 августа, сообщает пресс-служба правительства республики.

Санкция предполагает запрет на въезд в страну россиянам, которые получили шенгенскую визу и целью посещения которых является туризм, бизнес, спорт или культура. С 18 августа они не смогут пройти через погранпереходы в Нарве, Лухамаа или Койдуле. Россияне с шенгенскими визами, выданными другими странами соглашения, по-прежнему смогут заезжать в Эстонию. Вопрос о запрете въезда для них также будет рассмотрен, но позднее.

Ранее Эстония ограничила возможности граждан России подавать документы на получение временного вида на жительство (ВНЖ) и визу с целью обучения. Правительство Латвии также приостановило выдачу ВНЖ и виз гражданам России и Беларуси, а тем, кто уже получил шенгенские визы, запретило въезд в страну.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу на пресс-конференции правительства 11 августа также объявил о решении закрыть границу для россиян. Министр рассказал, что граждан России с выданными Эстонией шенгенскими визами перестанут пускать в ЕС через неделю.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны Евросоюза прекратить выдавать россиянам въездные визы. По ее словам, посещение Европы является для людей из других стран «привилегией», а не «правом».