Сухогруз Fulmar S с украинской пшеницей вышел из порта Черноморск

Сухогруз Fulmar S с украинской пшеницей под флагом Барбадоса вышел из украинского порта Черноморск и движется в турецкий порт Искендерун. Об этом пресс-служба Минобороны Турции сообщает в своих соцсетях.

По состоянию на 09:00 по мск судно находилось в 4,5 морских милях от берега Украины, сообщает ТАСС. Оно перевозит 12 тысяч тонн пшеницы. Ранее также сообщалось о выходе сухогруза Thoe с 2,9 тысячами тонн семян подсолнуха. Их отправку накануне одобрил Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле, передает ТАСС со ссылкой на заявление СКЦ.

Из заявления СКЦ следует, что к проходу в направлении Одессы также готовятся сухогрузы Efe и Sara. В субботу проверку пройдет судно Rahmi Yagci, следующее в Стамбул с 5,3 тысячами тонн подсолнечного масла.

Первым сухогрузом, который покинул порт Украины с начала боевых действий, стал сухогруз Razoni с 26 тысячами тонн кукурузы.Это стало возможным благодаря заключению четырехстороннего соглашения о содействии вывозу зерна из украинских портов между Турцией, Россией, Украиной и ООН. Документ предполагает создание коридора, который позволит вывозить украинское зерно по Черному морю.