Зеленский призвал пускать в Европу только тех россиян, которых преследуют в России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне, которых преследуют по политическим делам в РФ, могут получить статус беженца или политическое убежище в Европе. С соответствующим заявлением он выступил в видеообращении по итогам 170-го дня боев.

«Конечно, мы все понимаем, что есть люди, которым действительно нужна защита, которых преследуют в России и даже могут убить. Они должны получить помощь цивилизованного мира через известные юридические механизмы: через беженство, через прошение о политическом убежище, через другие возможности помочь и поддержать», — сказал Зеленский.

Украинский лидер исключил возможность выдачи шенгенских виз тем, кто намеревается посетить Европу для «туризма, развлечений и бизнеса». На поддержку ЕС могут рассчитывать лишь те, «кто борется и кого преследуют», отметил он.

Кроме того, Зеленский в своем видеообращении поблагодарил Чехию, страны Балтии и другие европейские страны, которые «вынесли на официальный уровень дискуссии в Евросоюзе» вопрос о запрете выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, после всего, что Россия сделала в Украине, к ней может быть отношение исключительно «как к государству-террористу».

«И, кстати, именно с этой точки зрения следует определяться с отношением к гражданам России. <…> Нужна гарантия, что российские убийцы и пособия государственного террора не будут пользоваться шенгеном», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на фоне обсуждения нового пакета санкций против РФ предложил другим странам закрыть россиянам выезд из страны. По его мнению, русские должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию».

«Какие бы ни были русские… пусть едут в Россию. Все население не может нести ответственность, не так ли? Может. Население выбрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него», — заявил Зеленский в интервью The Washington Post.

Возможности граждан России подавать документы на получение временного вида на жительство (ВНЖ) и визу с целью обучения ранее ограничили в Эстонии. Правительство Латвии также приостановило выдачу ВНЖ и виз гражданам России и Беларуси, а тем, кто уже получил шенгенские визы, запретило въезд в страну.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу на пресс-конференции правительства также объявил о решении закрыть границу для россиян. Министр рассказал, что граждан России с выданными Эстонией шенгенскими визами перестанут пускать в ЕС через неделю. Но есть исключения — о них The New Times рассказывал ранее.