170-й день боев: главное

- Тела 522 украинских военных, находившихся в списках пропавших без вести, вернули на родину. Об этом в эфире телемарафона сообщил украинский омбудсмен по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко. По его словам, тела забирают из разных направлений — Донецкого, Луганского и Харьковского. Содействие в переговорах с Россией оказывает Международный Красный Крест.
- Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил 11 августа самопровозглашенную Луганскю народную республику. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Политик провел там совещание «по вопросам безопасности и содействия экономическому и социальному развитию республик Донбасса», а также встретился с пророссийскими «лидерами» этих республик — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. На встрече обсуждался вопрос о «гармонизации» законодательств ЛНР и ДНР с российским.
- Один из снарядов во время вчерашнего обстрела Запорожской АЭС упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал член главного совета «военно-гражданской администрации» региона Владимир Рогов. По его словам, критически важная структура АЭС не пострадала, работа реакторов не нарушена. По его словам, Запорожскую АЭС могут законсервировать из-за обстрелов якобы с украинской стороны.
- Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Европе авариями на АЭС в свете обстрелов занятой российскими войсками Запорожской атомной электростанции. Политик отметил, что ракеты и снаряды ложатся все ближе к реактору ЗАЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов. По его словам, то что электростанцию обстреливает не Россия, очевидно «даже для туповатой русофобствующей публики». Медведев дал понять, что не верит в «случайность» таких обстрелов, и заявил, что в Евросоюзе такие «случайности тоже возможны».
- Россия и Украина продолжают обвинять друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. Последние атаки возле мест хранения радиоактивных материалов были в четверг. По словам главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, военные действия могут в любой момент привести к катастрофе: он готов срочно выехать на станцию и возглавить миссию, которая сможет оценить безопасность на объекте. Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал в срочном порядке вывести из Энергодара (город, в котором расположена ЗАЭС. — NT) всех военных. Пресс-служба ООН сообщает, что сейчас станция находится под контролем России.
- После совещания Совбеза ООН постоянный представитель России в ООН Василий Небензя прокомментировал предложение генсекретаря ООН Антониу Гутерриша о полной демилитаризации Запорожской АЭС. По словам Небензи, российские войска защищают станцию, и вывод войск сделает ее уязвимой. «Демилитаризация станции может сделать ее уязвимой для тех, кто захочет ее посетить. Каковы будут их цели и задачи, никто не знает. Мы не можем исключать любых провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить», — цитирует постоянного представителя России в ООН «Интерфакс».
- «Радио Свобода»* удалось подтвердить гибель большинства военных из 64-й отдельной мотострелковой бригады, чьи траурные фотографии попали на стенд, вывешенный в клубе войсковой части 51460 в военном городке под Хабаровском. Снимок стенда сделал военный врач Алексей Асташов, с которым поговорил корреспондент издания. Согласно открытым и официальным источникам, из 44 военнослужащих, размещенных на траурном стенде, погибли 30.
- Сразу несколько добровольцев, вернувшихся в Россию из Украины, сообщили, что чувствуют себя «обманутыми». Дело в том, что им выплатили лишь одну зарплату без прочих привилегий, а размер компенсации в случае гибели оказался в два раза ниже, чем у контрактников. Информацию об этом они подтвердили в беседе с «Idel.Реалии»*. Все их имена издание изменило в целях безопасности.
- В четверг в Копенгагене состоялась конференция доноров. Представители 26 стран пообещали выделить Украине 1,5 млрд евро помощи. В эту сумму войдут деньги, оборудование и обучение специалистов для укрепление военного потенциала страны, пишет Reuters. Несколько стран увеличат производство оружия на своих мощностях.
- Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Свердликово в Суджанском районе. Снаряды упали в огороды жителей, пострадавших нет. Село Свердликово первый раз, по официальным данным, попало под обстрел. Вчера в Курской области обстреляли село Теткино и Попово-Лежачи. Пострадавших также не было: сирена ПВО предупредила жителей, и они переждали обстрел в укрытиях. Украинская сторона эту информацию никак не прокомментировала.
- Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил об очередном ночном обстреле Никопольского и Криворожского районов. Он утверждает, что российские войска выпустили по городу Марганец 40 реактивных снарядов. По его словам, в результате обстрела пострадали три человека, двое из них в больнице. Среди госпитализированных 12-летний мальчик. Между тем в Никополе и Зеленодольской общине обошлось без пострадавших. Урон был нанесен лишь зданиям и автомобилям.
- Об обстрелах заявил также глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его словам, российские войска выпустили четыре ракеты из Белгорода, две их них попали учебное заведение в Слободском районе. В результате атаки были повреждены столовая и овощные склады. Третья ракета попала в дорожное полотно рядом с административным зданием в Новобаварском районе, прилет четвертой зафиксировали в Киевском районе. Пострадавших в результате пуска ракет нет, однако из-за обстрелов за прошедшие сутки погиб один человек, еще пятеро пострадали, утверждает Синегубов.
- Ракеты также ударили по подконтрольной Украине части Донецкой области. Как сообщил представитель Одесской областной администрации Сергей Братчук, на Донбассе пострадали города Краматорск и Курахово. На видео последствий ракетного удара, которое опубликовал Братчук, видно разрушения. По его словам, в результате удара в Курахово погибли два человека.
- В Минобороны РФ факт ракетных ударов и обстрелов не подтвердили, однако заявили о потерях украинской армии в результате ударов в районах населенных пунктов Опытное, Невельское и Марьинки. Там также добавили, что «артиллерия, ракетные войска и авиация за сутки поразили пять пунктов управления, живую силу, вооружение, военную технику в 157 районах. Уничтожены склад горючего в районе Курахово Донецкой области, шесть складов боеприпасов в Донецкой, Харьковской и Николаевской областях». Кроме того, в военном ведомстве сообщили об уничтожении поставленной США радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 в районе Часова Яра в Донецкой области.
- В занятом российскими войсками Мелитополе произошел взрыв. Как сообщил мэр города Иван Федоров, в результате инцидента пострадал один из представителей пророссийской «администрации» Олег Шостак — он руководит избирательным штабом «Единой России». По словам мэра Мелитополя, Шостак был «близким приспешником» главы подконтрольной РФ «администрации» Запорожской области Евгения Балицкого.
- В ходе боевых действий в Украине погибло около 20 тысяч россиян. Об этом The New York Times сообщили два действующих американских чиновника, работающих в разведке и армии. Согласно предоставленным данным, около 5 тысяч были бойцами «ЧВК Вагнера». Всего, по оценкам источников NYT, ежедневно в Украине погибает около 500 российских военнослужащих. Для того чтобы оценить потери ВС РФ, американские официальные лица опирались на спутниковые снимки, перехваты сообщений, социальные сети и сообщения местных СМИ. Ранее замминистра обороны США Колин Каль сообщил, что потери России с 24 февраля составили 70-80 тысяч убитыми и ранеными. Минобороны РФ признало гибель лишь 1351 человека. Данные были озвучены 25 марта.
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал фото и видео возведения пристройки к зданию камерной филармонии, где собираются провести «международный трибунал» над сдавшимися защитниками «Азовстали». По его словам, на кадрах — бункер или гараж для приема автозаков, на которых украинских военных доставят в филармонию для «суда». Ранее, 6 августа, городской совет Мариуполя опубликовал снимки тюремных клеток, которые россияне собирали на сцене филармонии. Спустя два дня глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин подтвердил, что в Мариуполе действительно готовится трибунал.
- Британская разведка сообщила, что взрывы на военном аэродроме в крымской Новофедоровке значительно снизили возможности Черноморского флота России. По данным специалистов, в результате взрывов были уничтожены или серьезно повреждены не менее пяти бомбардировщиков Су-24М и трех многоцелевых истребителей Су-30СМ. Центральная зона рассредоточения авиабазы Саки получила серьезные повреждения, но взлетное поле, скорее всего, продолжает функционировать. Инцидент может заставить российское командование по-новому посмотреть на риски и угрозы, которым подвергается полуостров, считают разведчики.
*«Радио Свобода» и «Idel.Реалии» Минюст РФ считает «иностранными агентами».