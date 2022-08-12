170-й день боев: главное

В Украину вернули тела 522 военных, которые числились пропавшими без вести

Медведев обсудил с Пушилиным и Пасечником «гармонизацию» законодательств ЛНР и ДНР с российским

Один из снарядов во время обстрела Запорожской АЭС упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов

Медведев пригрозил Европе авариями на АЭС

Журналистам удалось подтвердить гибель 30 военных из 64-й мотострелковой бригады

Вернувшимся из Украины добровольцам не выплатили обещанные деньги

Украине выделят 1,5 млрд евро помощи

В занятом российскими войсками Мелитополе произошел взрыв

В ходе боевых действий в Украине погибли около 20 тысяч россиян, утверждает NYT