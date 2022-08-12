Травести-артист стал фигурантом административного дела после выступления с флагом ЛГБТ в гей-клубе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге травести-актер Сергей Нечаев, выступающий под сценическим псевдонимом Бомба Киберсиси, стал фигурантом административного дела о нарушении порядка использования государственных символов РФ (ст. 17.10 КоАП РФ). Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на главу пресс-службы Управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Основанием для возбуждения административного дела в отношении Нечаева стало исполнение гимна России в екатеринбургском гей-клубе. Во время выступления он держал в руках ЛГБТ-флаг. Со своей шоу-программой травести-актер выступил в начале августа.

Как сообщил представитель МВД по Свердловской области Валерий Горелых, материалы административного дела уже направлены в суд, рассмотрение назначено на следующую неделю. Он заявил, что по данной статье, «к большому сожалению», не предусмотрен арест.

«Певец», как и само увеселительное заведение, где случился этот инцидент, уже раскаялись в произошедшем, признав правильность мотивации сотрудников полиции», — заявил он.

На выступление Нечаева обратил внимание заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. 7 августа он на своей странице в «ВКонтакте» опубликовал пост, в котором назвал всех травести-артистов «психбольными», а также призвал закрыть все гей-клубы на территории России.

Сергей Нечаев выступает в ночных травести-шоу под псевдонимом «Бомба Киберсиси» более 15 лет, а до этого служил в армии на Дальнем Востоке и в горячих точках в Чечне.

«Я бывший участник военных действий в Чечне и представитель ЛГБТ-сообщества. Я патриот, я за Россию и горжусь тем, что я являюсь ее гражданином. Не подумал, что люди могут воспринять это как неуважение к государственной символике и оскорбление», — рассказал E1 артист.

При этом администрация клуба Fame, в котором выступал Нечаев, сообщила в Telegram-канале, что «номер артиста не был согласован с руководством клуба», и принесла извинения.