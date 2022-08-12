ИК-6 в Мелехово после этапирования Навального* усилит противопобеговые меры

Исправительная колония №6 в Мелехово Владимирской области, куда этапировали оппозиционного политика Алексея Навального*, решила потратить 2,8 млн рублей на усиление мер против побега. Об этом свидетельствуют данные официального портала госзакупок.

Так, руководство ИК-6 планирует установить противопобеговое заграждение «Зверобой». Для этого на территории колонии необходимо поставить калитки, спиральные барьеры безопасности и сетку-рабицу.

Кроме того, в колонии установят противоподкопное заграждение, состоящее из железобетонного фундамента, противоподкопного усиления и гидроизоляции. На предупредительном ограждении проведут тропу караула. Чтобы исключить побег заключенных, вход в ИК-6 оборудуют воротами с заграждениями из стали. Работы необходимо завершить не позднее 30 ноября.

Алексей Навальный* находится в ИК-6 Мелехово с июня. Ему ужесточили условия содержания после последнего приговора суда о хищении 2,7 млн рублей пожертвований и оскорблении участников суда при рассмотрении дела о клевете на ветерана.

Накануне оппозиционный политик подал иск к колонии. Он пытался выяснить, кто заказчик изделий, которые он производит, но ему отказали в предоставлении такой информации. По мнению политика, оснований для отказа не было, а значит он неправомерный, незаконный и необоснованный.

*Минюст РФ внес Алексея Навального в реестр террористов и экстремистов, а также считает его «иностранным агентом».