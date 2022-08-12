Добровольцы пожаловались на невыплату денег за участие в боях в Украине

Сразу несколько добровольцев, вернувшихся в Россию из Украины, сообщили, что чувствуют себя «обманутыми». Дело в том, что им выплатили лишь одну зарплату без прочих привилегий, а размер компенсации в случае гибели оказался в два раза ниже, чем у контрактников.

Информацию об этом в беседе с «Idel.Реалии»* подтвердили сразу трое добровольцев, которые отправились на фронт через батальон «БАРС» (боевой армейский резерв страны). Все их имена издание изменило в целях безопасности.

Как рассказал доброволец Виктор (имя изменено), по итогам двух месяцев службы он получил 330 тысяч рублей вместо 410 тысяч. «А кому-то из моего батальона — мы созванивались с Пермью, с Нижним Новгородом — вообще ничего не пришло, кому-то 20 тысяч», — добавил он. Кроме того, он заявил, что в командование не ставят кадровых офицеров. Командиром назначили бывшего полицейского, «который никогда в руках и оружия не держал и не воевал», утверждает он. По оценкам Виктора, в батальоне по этой причине наблюдаются большие потери.

Другой доброволец — Александр (имя изменено) отправился на фронт из Татарстана. Когда он пришел в военкомат в качестве добровольца, то не проходил медкомиссию. По его словам, там брали всех без разбора. После этого добровольцев отправили в Новочеркасск, там им выдали «старое» и «списанное из армии» обмундирование, оружие при этом было ржавым, утверждает он. После этого бригаду отправили на фронт. По возвращении домой Александра и других военных ждало разочарование — им не выплачивали деньги. Власти покрыли лишь месячную выплату в 205 тысяч рублей, при этом «боевые» в размере 8 тысяч рублей за сутки им не отдали.

Еще один доброволец из Татарстана — Борис (имя изменено) — отмечает, что кому-то из семей за смерть добровольца заплатили, а кому-то нет. По его словам, это может свидетельствовать о том, что либо «это чиновники тормозят», либо «механизм не откатан». Он также уточнил, что власти региона за смерть добровольцев из «БАРСа» платят их семьям 7 миллионов рублей, при этом выплаты в случае смерти контрактников составляют 14 миллионов рублей. Он отметил, что порядок выплаты зарплат добровольцам также отличается. «У нас назначение платежа — это непонятно что, какая-то помощь, чуть ли не детское пособие», — заявил он. Кроме того, он подтвердил невыплату «боевых» в 8 тысяч рублей за сутки.

Ранее сообщалось, что «Радио Свобода»** удалось подтвердить гибель большинства военных из 64-й отдельной мотострелковой бригады, чьи траурные фотографии попали на стенд, вывешенный в клубе войсковой части 51460 в военном городке под Хабаровском. Снимок стенда сделал военный врач Алексей Асташов, с которым поговорил корреспондент издания.

*«Idel.Реалии» и **«Радио Свобода» Минюст РФ считает «иностранными агентами».