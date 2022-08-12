Журналистам удалось подтвердить гибель 30 военных 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ

«Радио Свобода»* удалось подтвердить гибель большинства военных из 64-й отдельной мотострелковой бригады, чьи траурные фотографии попали на стенд, вывешенный в клубе войсковой части 51460 в военном городке под Хабаровском. Снимок стенда сделал военный врач Алексей Асташов, с которым поговорил корреспондент издания.

Как сообщает «Радио Свобода», 7 августа военный медик из Хабаровска Алексей Асташов опубликовал на своей странице «ВКонтакте» фото стенда с траурными фотографиями 44 служащих этой бригады. «На стенде 1/10 часть всех погибших из личного состава (до СВО) бригады, которого практически не существует», – так он подписал публикацию. На следующий день пост удалили.

Асташов в беседе с «Радио Свобода»* рассказал, что сделал снимки в клубе войсковой части 51460 в военном городке в селе Князе-Волконское, в 20 километрах от Хабаровска — именно там дислоцирована 64-я ОМСБр. По его словам, численность бригады составляла 1500 человек.

«На СВО поехали все, кроме девчонок, штабных мышей и новобранцев. 95% офицерского состава, контрактников, в том числе «полусрочников», подписавших контракт «на коленке» перед выездом». Многие были переброшены в Украину прямо с учений в соседней Беларуси», — рассказал военный врач.

На стенд попали только те солдаты и офицеры, которые были посмертно награждены орденом Мужества, утверждает Асташов. По его оценкам, в Украине погибли несколько сотен военных из 64-й бригады. Еще около 100 человек отказались отправляться в зону боевых действий и расторгли с ВС РФ свои контракты. По словам военного врача, причиной тому стали не многочисленные поражения, а обман со стороны командования.

«Пацаны устали от интенсивности боев и перемещений, от продолжительности командировки на фоне неопределенности», — рассказал он.

Судя по датам смерти военных, попавших на стенд, большинство из них погибли в первые дни после начала боевых действий в Украине — в феврале или в марте. Это произошло еще до того, как российская армия отступила с Киевского направления. Благодаря публикациям в открытых и официальных источниках, «Радио Свобода»* подтвердило гибель 30 из 44 служащих 64–й бригады.



Ранее «Важные истории»** обратили внимание на книгу «ZOV» 33-летнего Павла Филатьева — участника «спецоперации». Он родом из Волгограда, с начала боев был в Украине. После он вернулся домой и написал честный рассказ о том, что происходило на поле боя.

*«Радио Свобода» Минюст РФ считает «иностранным агентом».**«Важные истории» Минюст РФ считает «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».