22-я годовщина гибели подлодки «Курск»: как это было

Гибель подводной лодки «Курск» во время «комплексной боевой подготовки кораблей» Северного флота стала первой серьезной ошибкой Владимира Путина на посту президента РФ. Несмотря на это, ему удалось «подменить собой правосудие», а также установить полный контроль над СМИ. Такое мнение выразил журналист расследователь Павел Касыгин в своем новом видео на YouTube.

Трагедия произошла в Баренцевом море в августе 2000 года. Подлодка «Курск» принимала участие в «комплексной боевой подготовке кораблей Северного флота» — такая форма учений нормативами военно-морского флота не предусмотрена, отмечает Касыгин.

Подлодка вышла в море 10 августа, а утром 12 августа, согласно плану учений, выпустила перекисно-водородную торпеду. Ее пуск привел к взрыву на борту подлодки и унес жизни сразу 95 человек. Через 2 минуты на борту произошел второй взрыв.

В живых после ЧП остались лишь 23 подводника. Они перешли в «отсек живучести», прихватив с собой запасы еды, и стали ждали помощи. Однако поисковые работы начались лишь спустя 29 часов. В течение трех дней моряки подавали сигналы SOS с помощью азбуки Морзе, 15 августа они прекратились.

Сперва военное командование отрицало факт гибели подлодки, затем стало утверждать, что на борту все живы, и у моряков есть достаточный запас воздуха. 14 августа, вскоре после того, как широкой общественности стало известно об аварии, Англия, Норвегия и США предложили России помощь в поисках. Россия приняла ее лишь 16 августа.

«Утром 21 августа норвежские водолазы вскрыли люк отсека «живучести», однако спасать на Курске было уже некого — все 118 членов экипажа погибли», - рассказал Касыгин.

Путин узнал о ЧП, будучи в своем первом президентском отпуске в Сочи. Свой отдых он прервал лишь 18 августа после волны критики, которую на него обрушили СМИ.

«Путин принялся спасать свой имидж, транслируя удобную ложь военных всей стране. Он утверждал, что спасательная операция началась спустя 4 часа после трагедии, хотя на деле он началась спустя 29 часов. Он утверждал, что у флота были все спасательные средства, и они были исправны, и что главной проблемой было отсутствие водолазов-глубоководников на флоте. И все это было неправдой», — рассказал Касыгин.

22 августа Путин прибыл с визитом в поселок Видяево Мурманской области, где базировался «Курск» и где жили моряки со своими семьями. В местном Доме офицеров он встретился с родственниками погибших. Как отметил Касыгин, близкие моряков готовы были «разорвать» Путина, однако когда он пообещал им выплатить среднее жалованье офицера за 10 лет вперед, а также предоставить квартиры в Москве и Петербурге, их настроения изменились. По словам журналиста, именно тогда Путин понял, что «горе и память имеют цену».

Кроме того, после «Курска» Путин начал борьбу за полный контроль над СМИ. Первым громким увольнением стало увольнение Сергея Доренко, который в последнем выпуске своей передачи на ОРТ показал условия, в которых приходилось жить российскими морякам, а также резко раскритиковал Путина.

Проследить за тем, как погибала подлодка «Курск» в режиме реального времени, можно в Telegram-канале «Минута в минуту». О том, как живут дети погибших на «Курске» подводников, и как они хранят память о своих отцах, можно узнать в спецпроекте «Коммерсанта».