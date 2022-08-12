Президент Южной Кореи помиловал вице-председателя Samsung Electronics Джея Ли

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль помиловал вице-председателя Samsung Electronics Джея Й. Ли. В южнокорейском Минюсте сообщили, что лидер бизнеса необходим для преодоления «национального экономического кризиса», пишет Reuters.

Джей Ли отсидел 18 месяцев в тюрьме за взяточничество. Сейчас он уже вышел на свободу, но условно досрочно. Поэтому помилование — больше символичный шаг. Однако аналитики считают, что теперь, благодаря этому шагу, Ли сможет вести бизнес с меньшими правовыми ограничениями.

Его взятки раскрылись после скандала, приведшего к массовым протестам и свержению тогдашнего президента Пак Кын Хе в 2017 году.

«В связи с неотложной необходимостью преодоления национального экономического кризиса мы тщательно отобрали экономических лидеров, которые стали двигателем национального роста за счет активных инвестиций в технологии и создания рабочих мест, которые будут помилованы», — заявил на брифинге министр юстиции Хан Дон Хун.

Южная Корея — четвертая по величине экономика Азии. Сейчас здесь борются с растущей инфляцией, ослаблением спроса, социальной напряженностью.

Ли, наследник семьи основателей Samsung, пообещал усердно работать на благо национальной экономики.

Президент Юн помиловал также председателя Lotte Group Шин Дон Бина, который был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения по обвинению во взяточничестве, также связанном с экс-президентом Южной Кореи Паком.

В Lotte сказали, что Шин также поможет «преодолеть сложный глобальный кризис». Президент Пак получила помилование в конце прошлого года от своего преемника Мун Чжэ Ина.

Несмотря на опросы, где большинство поддержало помилование Ли, администрация Юн Сок Ёля подверглась критике. По мнению некоторых партий, он пытается в конечном итоге создать страну для богатых.

Сам Ли в мае оказался в центре внимания, появившись вместе с президентом Юном и президентом США Джо Байденом во время посещения завода по производству чипов Samsung в Пхёнтхэке. В июне он посетил Европу, чтобы встретиться с генеральным директором ASML Holding NV Питером Веннинком, чтобы обсудить внедрение ключевого высокопроизводительного чипового оборудования. В США Samsung планирует строить новый завод по производству чипов стоимостью 17 млрд долларов.