Медведев пригрозил Европе авариями на АЭС на фоне обстрелов атомной электростанции в Запорожье

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Европе авариями на АЭС в свете обстрелов занятой российскими войсками Запорожской атомной электростанции. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Медведев обвинил «киевских отморозков и их западных покровителей» в обстреле Запорожской АЭС. По его словам, Украина готова «устроить новый Чернобыль».

Политик отметил, что ракеты и снаряды ложатся все ближе к реактору ЗАЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов. По его словам, то, что электростанцию обстреливает не Россия, очевидно «даже для туповатой русофобствующей публики». Медведев дал понять, что не верит в «случайность» таких обстрелов.

«Что тут скажешь… Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны», — заключил он.

Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. Последние атаки возле мест хранения радиоактивных материалов были в четверг. Вчера по инициативе России состоялось экстренное совещание по ситуации на станции.

По словам главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, военные действия могут в любой момент привести к катастрофе: он готов срочно выехать на станцию и возглавить миссию, которая сможет оценить безопасность на объекте. Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал в срочном порядке вывести из Энергодара (город, в котором расположена ЗАЭС. — NT) всех военных.