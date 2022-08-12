Национальный расчетный депозитарий оспорит санкции в суде

«Интерфакс» сообщил, что российский Национальный расчетный депозитарий (НРД) обратились 12 августа в суд Европейского союза в Люксембурге с иском об отмене санкций ЕС. Евросоюз включил НРД в шестой пакет санкций, утвержденный в конце мая.

НРД планирует доказать необоснованность ограничений ЕС. По словам председателя наблюдательного совета Московской биржи Сергея Швецова, «есть шанс освободить активы третьих лиц, которые на депозитарном учете НРД заморожены решением Euroclear».

Швецов также добавил, что фактически ЕС заблокировал в НРД чужие активы, а НРД — учетный институт. Минфин, после того как были заморожены российские активы, через НРД планировал оплачивать российский госдолг в рублях.