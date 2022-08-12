Reuters: Украина получит 1,5 млрд евро помощи от 26 стран

В четверг в Копенгагене состоялась конференция доноров. Представители 26 стран пообещали выделить Украине 1,5 млрд евро помощи. В эту сумму войдут деньги, оборудование и обучение специалистов для укрепление военного потенциала страны, пишет Reuters. Несколько стран увеличат производство оружия на своих мощностях.

Министр обороны Дании Мортен Бодсков сказал, что решение поддержать Украину приняли все прибывшие на конференцию доноров страны. И это противоречит замыслу Владимира Путина, который считал, что Европа устанет от поддержки Киева и поставки вооружения и помощи иссякнут.

Выделенная сумма будет потрачена на поставки вооружения, увеличение производства оружия для Украины, подготовку украинских солдат и разминирование территорий страны. Увеличивать производство оружия будут Польша, Словакия, Чехия.

Следующая встреча состоится в сентябре в формате онлайн. Стороны подтвердили, что готовы оказывать Украине военную поддержку постоянно.

Великобритания на этой же встрече решила выделить Украине 300 млн евро. На них купят ракетные системы залпового огня и высокоточные ракеты M31A1 дальностью до 80 километров.