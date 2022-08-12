В Забайкалье пропали гормональные препараты для ЭКО

«Чита.ру» обратила внимание на то, что в регионе пропали из продажи гормональные препараты, которые необходимы женщинам при проведении ЭКО. Аналогов им тоже почти нет: приходится искать у знакомых и незнакомых людей, в соседних городах и регионах.

Женщины, которые ждут ЭКО, рассказали, что сейчас невозможно найти в аптеках гормональные препараты «Прогинова», «Эстрожель», «Дивигель». В Минздраве говорят, что это не жизненно важные лекарства, поэтому можно выписывать что-то другое.

«Но аналогов в нашей стране не существует, это ставит крест на ЭКО (экстракорпоральном оплодотворении. — NT) в стране и ведении беременности вообще», — сказала читательница издания.

Другая женщина рассказала, что без этих препаратов не назначают проведение самого важного этапа — переноса эмбриона. Чтобы процедура прошла, женщины создают чаты в мессенджерах и соцсетях, чтобы обменяться лекарствами. Некоторые отправляются за ними в другие города.

Акушер-гинеколог Ксения Сухова рассказала журналистам, что в программах ЭКО без гормонов обойтись невозможно. Иногда приходится находить аналоги в соседних городах, проблемы действительно есть. Однако она заверила, что пациентки, которые уже вошли в программу по ЭКО, должны быть обеспечены лекарствами: их рассчитывают и бронируют заранее.

В фармкомпаниях сообщили, что один из препаратов поступит в аптеки в конце августа — начале сентября. Однако у врачей информация другая: препарат всё же уходит с российского рынка. И пока им приходится работать с остатками или искать аналоги.