Создатель «Диссернета» Андрей Ростовцев — о глупых плагиатчиках

Чтобы хотя бы на немного отвлечься от непрекращающегося безумия, расскажу одну из забавных историй «Диссернета». Речь пойдет про саратовских аграриев. Точнее — про ветеринаров, кандидатов и докторов наук, которые одни и те же результаты исследования на протяжении многих лет переписывали из одной работы в другую, меняя при этом подопытных животных: кошек, собак, телят, нетелей и даже овцематок.

История берет свое начало в недалеком 2018 году, когда результаты анализа крови новорожденных телят при применении суспензии хлореллы в одной диссертационной работе оказались точь-в-точь такими же, как у новорожденных телят после синдрома «трудные роды» в другой диссертации, защищенной другим человеком в 2015 году. Оба автора из одного и того же Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова.

http://wiki.dissernet.org/wsave/PugachevaOV2018.html

Затем точно такие же результаты анализа крови появились в диссертации у третьего саратовского ветеринара. Только теперь речь шла о больных собаках.

http://wiki.dissernet.org/wsave/PustoninDA2018.html

Параллельно с этим в Саратове проходит защита еще одной диссертации. На этот раз про кошек. И как вы уже догадались, кровь у кошек ни на сотую долю процента не отличалась от предыдущих телят (и тех и других) и больных собак. Всё бы хорошо, но кто-то обратил внимание, что одни и те же таблицы результатов четыре года кочуют из одной диссертации в другую, и саратовских докторов наук спросили: где вы были все эти четыре года? Защита диссертации про кошек провалилась, но автореферат с сомнительными результатами успели разослать во все библиотеки.

Казалось бы, фабрика фальшивых саратовских ветеринаров обнаружена и должна прекратить работу. Как бы не так! Пятый саратовский ветеринар успешно защищает диссертацию по… овцематкам.

http://wiki.dissernet.org/wsave/BulatovRN2018.html

Пятый ветеринар умнее своих предшественников — заменяет последние цифры в результатах исследования везде на единицу. Таблица выглядит смешно (значения и их погрешности заканчиваются строго на «1»), но формально отличается от предыдущих. Ослепленные таким творческим успехом члены саратовского диссертационного совета подвох «не заметили». Хотя в выводах своей диссертационной работы автор уже не лукавил, а оставил все цифры, какие раньше в точности были у телят (и тех и других), больных собак и кошек.





Венцом праздника жизни саратовских аграриев в 2019 году становится докторская диссертация, посвященная сухостойным коровам и нетелям. Про анализы крови говорить не приходится. Они практически ничем не отличаются от телят (и тех и других), больных собак, кошек и овцематок. Оппонирует венец научного творчества Российская Академия Наук. Не хухры-мухры!

http://wiki.dissernet.org/wsave/TresnitskySN2018.html





Венец — делу конец. Можно выдохнуть? Таки опять нет! Коллектив саратовских авторов в 2022 году выступает на Международной научно-практической конференции с точно с теми же результатами. Какое животное на этот раз они выберут? Читайте в опубликованных трудах конференции:

https://www.sgau.ru/files/pages/49064/1656404725_сборник.pdf





Забавно? Мне кажется, да. В «Диссернете» подобных забав не сосчитать. Может быть, уже пора издать альманах забавных историй «Диссернета» в лицах?





Кстати, про лица. Говорят, что на фото (из сети) помесь коровы, собаки и свиньи в теле овцы. Оказывается, чудеса происходят не только в диссертациях из Саратова.