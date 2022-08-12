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Создатель «Диссернета» Андрей Ростовцев — о глупых плагиатчиках

12.08.2022

Параллельно с этим в Саратове проходит защита еще одной диссертации. На этот раз про кошек. И как вы уже догадались, кровь у кошек ни на сотую долю процента не отличалась от телят 

Чтобы хотя бы на немного отвлечься от непрекращающегося безумия, расскажу одну из забавных историй «Диссернета». Речь пойдет про саратовских аграриев. Точнее — про ветеринаров, кандидатов и докторов наук, которые одни и те же результаты исследования на протяжении многих лет переписывали из одной работы в другую, меняя при этом подопытных животных: кошек, собак, телят, нетелей и даже овцематок.

История берет свое начало в недалеком 2018 году, когда результаты анализа крови новорожденных телят при применении суспензии хлореллы в одной диссертационной работе оказались точь-в-точь такими же, как у новорожденных телят после синдрома «трудные роды» в другой диссертации, защищенной другим человеком в 2015 году. Оба автора из одного и того же Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова.

http://wiki.dissernet.org/wsave/PugachevaOV2018.html

Затем точно такие же результаты анализа крови появились в диссертации у третьего саратовского ветеринара. Только теперь речь шла о больных собаках.

http://wiki.dissernet.org/wsave/PustoninDA2018.html

Параллельно с этим в Саратове проходит защита еще одной диссертации. На этот раз про кошек. И как вы уже догадались, кровь у кошек ни на сотую долю процента не отличалась от предыдущих телят (и тех и других) и больных собак. Всё бы хорошо, но кто-то обратил внимание, что одни и те же таблицы результатов четыре года кочуют из одной диссертации в другую, и саратовских докторов наук спросили: где вы были все эти четыре года? Защита диссертации про кошек провалилась, но автореферат с сомнительными результатами успели разослать во все библиотеки.

Казалось бы, фабрика фальшивых саратовских ветеринаров обнаружена и должна прекратить работу. Как бы не так! Пятый саратовский ветеринар успешно защищает диссертацию по… овцематкам.

http://wiki.dissernet.org/wsave/BulatovRN2018.html

Пятый ветеринар умнее своих предшественников — заменяет последние цифры в результатах исследования везде на единицу. Таблица выглядит смешно (значения и их погрешности заканчиваются строго на «1»), но формально отличается от предыдущих. Ослепленные таким творческим успехом члены саратовского диссертационного совета подвох «не заметили». Хотя в выводах своей диссертационной работы автор уже не лукавил, а оставил все цифры, какие раньше в точности были у телят (и тех и других), больных собак и кошек.


Венцом праздника жизни саратовских аграриев в 2019 году становится докторская диссертация, посвященная сухостойным коровам и нетелям. Про анализы крови говорить не приходится. Они практически ничем не отличаются от телят (и тех и других), больных собак, кошек и овцематок. Оппонирует венец научного творчества Российская Академия Наук. Не хухры-мухры!

http://wiki.dissernet.org/wsave/TresnitskySN2018.html


Венец — делу конец. Можно выдохнуть? Таки опять нет! Коллектив саратовских авторов в 2022 году выступает на Международной научно-практической конференции с точно с теми же результатами. Какое животное на этот раз они выберут? Читайте в опубликованных трудах конференции:

https://www.sgau.ru/files/pages/49064/1656404725_сборник.pdf


Забавно? Мне кажется, да. В «Диссернете» подобных забав не сосчитать. Может быть, уже пора издать альманах забавных историй «Диссернета» в лицах?


Кстати, про лица. Говорят, что на фото (из сети) помесь коровы, собаки и свиньи в теле овцы. Оказывается, чудеса происходят не только в диссертациях из Саратова.

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