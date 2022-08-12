В Ингушетии закупили бронекомплекты для ОМОНа из средств для малоимущих

Газета «Ингушетия» сообщила, что власти региона закупают для ОМОНа бронекомплекты. Деньги на это распорядились выделить из национального фонда развития. Как уточняет Telegram-канал «Местные», этот фонд раньше использовался для поддержки малоимущих семей.

Новое обмундирование необходимо подразделению ОМОН, которое участвует в «спецоперации» в Украине. Поручение о новой закупке дал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. В бронекомплекты входят бронежилеты, каски, наушники, микрофоны и аптечки.

По информации «Местных», национальный фонд развития Ингушетии создали в пандемию. Фонд помогал продуктами малоимущим семьям, приобретал медицинские материалы для больниц и участвовал в восстановлении пострадавших от пожаров квартир.