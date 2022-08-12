Владимиру Кара-Мурзе* отказали в исключении из реестра «иноагентов»

По информации адвоката Владимира Кара-Мурзы* Вадима Прохорова, политик планировал добиться своего исключения из реестра «иностранных агентов». В качестве доказательств «иноагентства» оппозиционера Минюст указал получение финансирования из Украины. Но доказательств так и не предоставил.

Владимир Кара-Мурза* находится до 12 октября в СИЗО — его обвиняют в распространении «фейков» об армии после его речи в палате представителей штата Аризона. Уже после возбуждения уголовного дела по «фейковой» статье, его включили в реестр «иноагентов».

«Причем особый цинизм российских властей заключается в том, что в графе «Сведения об иностранных источниках» указана Украина. Владимир Кара-Мурза* очень уважительно относится к суверенитету и территориальной целостности этой страны, но ни одной копейки денег в жизни от этого источника не получал. Задумка путинских властей понятна: если человек выступает против войны в Украине, то явно за украинские деньги — а как же иначе!» — написал адвокат.

На сегодняшнем заседании в Замоскворецком суде об обжаловании включены в «иноагентский» список оппозиционер присутствовал по видеосвязи. При этом ранее он ходатайствовал на личном участии в слушании. В своих возражениях Минюст не предоставил ни одного доказательства того, что политик получал деньги из Украины.

«Ни одного. Но российские власти такие мелочи, как необходимость наличия доказательств, давно уже не смущают», — добавил Прохоров.

*Владимира Кара-Мурзу Минюст России считает «иностранным агентом».