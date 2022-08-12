«Медуза»*: на прошлогодних выборах могли украсть больше 17 млн голосов

«Медуза»* опубликовала результаты независимого исследования записей с камер видеонаблюдения более чем 9 тыс. избирательных участков в 19 регионах на выборах в Госдуму 2021 года. Оказалось, что явка на выборах была завышена примерно в 1,5 раза: а это значит, что около трети голосов могло быть вброшено. По оценкам издания, это больше 17 млн.

Доступ у россиян к записям с видеокамер на участках в прошлом году ограничили. Между тем он остался у кандидатов, партий и избиркомов. В распоряжении журналистов оказалось больше миллиона часов трансляции из Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Татарстана, Кемеровской, Саратовской, Брянской, Астраханской, Московской, Свердловской, Челябинской областей, Мордовии, Ямало-Ненецкого и Чукотского АО, Кабардино-Балкарии, Тывы.

Группа независимых наблюдателей решила проанализировать видео. Но к этому процессу подключили нейросеть, которая могла по видео посчитать количество пришедших на участки людей.

Не все 9 тыс. участков получилось проанализировать, но 3505 участков удалось исследовать. По оценке нейросети «Ревизор», на многих из них были нарушения. Официально на 3505 этих участках проголосовали 3,2 млн человек. Но на видео искусственный интеллект определил только чуть больше 2 млн избирателей. Получается, что около 30% голосов могли фальсифицировать. В общероссийском масштабе, по оценкам «Медузы»*, могли украсть 17,1 млн голосов.

Сопредседатель движения «Голос»** Станислав Андрейчук рассказал, что такая динамика вряд ли применима ко всей стране: 3505 участков это около 4% от общероссийского числа. Кроме того, в подборку попали «особые» регионы. Но результаты исследования все равно выдающиеся.

«На всю страну это число распространять не стоит, потому что в подборку регионов попали именно «электоральные султанаты», но все равно впечатляет. Собственно, именно поэтому глава ЦИК и считает, что общедоступные трансляции «подвергают избирательную систему угрозам», — прокомментировал исследование Андрейчук.





*«Медузу» и **«Голос» Минюст России считает «иностранными агентами».



