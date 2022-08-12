WP: в доме Трампа искали документы о ядерном оружии

The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщила, что в доме экс-президента США Дональда Трампа искали секретные документы, касающиеся ядерного оружия. Reuters уточняет, что правительство должно сегодня до 19:00 по Гринвичу сделать заявление: Трамп хочет опубликовать документы об обыске, а правительство может выдвинуть возражения.

Пока нет данных о том, что искомые документы обнаружили в резиденции экс-президента в Мар-а-Лаго 9 августа. При этом Reuters не смог оперативно подтвердить сообщение WP о том, что в документах речь шла о ядерном оружии.

Минюст США попросил суд обнародовать ордер на обыск в резиденции Трампа и список изъятых предметов. Сам Трамп назвал действия следствия политическим возмездием. После обыска сообщалось, что Трамп не вернул в Белый дом и незаконно хранил у себя некоторые секретные документы. Речь шла о десятке и более коробок с информацией: покинув пост в январе 2021 года, он не вернул их. При этом некоторые сведения имеют гриф «секретно».

Генпрокурор Меррик Гарланд говорил о том, что обыск санкционировал лично президент США Джо Байден. Позже в Белом доме опровергли эту информацию.

Вечером в четверг Трамп призвал к немедленному обнародованию документов, связанных с обыском.

«Я не буду возражать против обнародования документов, связанных с неамериканским, необоснованным и ненужным вторжением в мой дом в Палм-Бич, Флорида, Мар-а-Лаго, — цитирует Трампа агентство. — Обнародую эти документы, несмотря на то что они были составлены леворадикальными демократами и возможными будущими политическими оппонентами, которые имеют сильную и мощную личную заинтересованность в нападках на меня, как они это делали в течение последних 6 лет».

Заявление правительство должно сделать до 19:00 по Гринвичу. Они должны сказать, будут ли возражать против обнародования документов следствия адвокатами экс-президента.

Расследование о том, что Трамп не вернул некоторые государственные документы, началось после обращения Национального архива. Бывший архивариус Дэвид Ферриеро ранее говорил, что Трамп не вернул правительству 15 ящиков в январе 2022 года. Но позже в архивах обнаружили, что некоторые из предметов были «помечены как секретная информация национальной безопасности». По мнению юристов, расследование может привести к тому, что Дональд Трамп не сможет баллотироваться в президенты в 2024 году.