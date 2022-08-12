В Германии начался суд над бывшим офицером, который работал на ГРУ

Агентство DPA рассказало, что в Германии начался суд над бывшим офицером Бундесвера, который, по версии следствия, долгое время снабжал информацией российское ГРУ. Процесс ведет Высший земельный суд Дюссельдорфа, максимальное наказание 10 лет тюрьмы.

Подозреваемый в агентурной деятельности — 65-летний руководитель отдела продаж одной американской компании, а в прошлом — подполковник запаса Бундесвера. Обвинение настаивает, что он раскрывал ГРУ сведения о системе резервистов в Германии и о военно-гражданском сотрудничестве в кризисных ситуациях, в том числе после введения санкций и заморозки «Северного потока-2». Он также поставлял данные о системах вооружений, кибервозможностях Берлина, а в некоторых случаях — личные контактные данные высокопоставленных членов Бундесвера и представителей делового мира.

Контактным лицом обвиняемого был атташе российского посольства, но он прекрасно знал о том, что информацию передают ГРУ. Общение проходило чаще по электронной почте, но были и личные встречи.

Обвинение сообщило также, что разведдеятельность ему не оплачивали, но мотивом были «симпатии к Российской Федерации» и, возможно, тщеславие: обвиняемого приглашали на встречи на высоком уровне. Обвинительное заключение составлено всего на 107 листах.

Немецкая контрразведка вышла на него в 2018 году, но первый обыск в его квартире провели в 2020 году. Офицер частично признал вину.

Фото: DPA