Небензя: демилитаризация Запорожской АЭС сделает ее уязвимой

После совещания Совбеза ООН постоянный представитель России в ООН Василий Небензя прокомментировал предложение генсекретаря ООН Антониу Гутерриша о полной демилитаризации Запорожской АЭС. По словам Небензи, российские войска защищают станцию, и вывод войск сделает ее уязвимой.

«Демилитаризация станции может сделать ее уязвимой для тех, кто захочет ее посетить. Каковы будут их цели и задачи, никто не знает. Мы не можем исключать любых провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить», — цитирует постоянного представителя России в ООН «Интерфакс».

Вчера поздним вечером в Совбезе ООН состоялось совещание о ситуации на Запорожской АЭС. С конца прошлой недели станция подвергается постоянным обстрелам: последние были буквально за несколько часов до совещания в ООН. Россия и Украина обвиняют друг друга в провокациях. В ООН призывают вывести военных с территории АЭС, а МАГАТЭ требует допустить на станцию миссию своих специалистов: они не были на территории станции с марта, когда она перешла под контроль российских войск.

Вчера в Минобороны сообщили, что «частично повреждена теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов». Но станция продолжает работать в обычном режиме, добавили в министерстве.

