Совбез ООН: военные действия могут в любой момент привести к катастрофе на Запорожской АЭС

Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. Последние атаки возле мест хранения радиоактивных материалов были в четверг. По словам главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, военные действия могут в любой момент привести к катастрофе: он готов срочно выехать на станцию и возглавить миссию, которая сможет оценить безопасность на объекте. Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал в срочном порядке вывести из Энергодара (город, в котором расположена ЗАЭС. — NT) всех военных.

Пресс-служба ООН сообщает, что сейчас станция находится под контролем России. Ситуация там крайне тревожна: военные действия в любой момент могут привести к ядерной катастрофе. Так считает генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. При этом он попросил Совбез ООН способствовать доступу миссии на станцию: специалисты МАГАТЭ не были на объекте с начала российской «спецоперации». Они не получили доступа после того, как станцию заняли российские военные — несмотря на то, что Украина несколько раз, с марта 2022 года, просила организовать миссию и предоставить специалистам МАГАТЭ доступ на станцию.

Обострение в районе Запорожской АЭС началось на прошлой неделе. Российская сторона настаивает на том, что обстрелы ведут ВСУ. Украинская, напротив, обвиняет в провокациях Россию, сообщает, что территория ЗАЭС заминирована. Минобороны России опровергает информацию о минировании и утверждает, что Киев занимается ядерным терроризмом.

По информации «Голоса Америки»*, последние обстрелы в района ЗАЭС были вчера — незадолго до заседания Совбеза ООН. Инициатива созвать экстренное совещание принадлежит России. Первый пожар возле ЗАЭС произошел еще 4 марта.

«На данное время нет немедленной угрозы ядерной безопасности в результате обстрелов или других военных действий. Но ситуация может измениться в любой момент. Любая ядерная катастрофа абсолютно неприемлема. Мы должны работать на предупреждение такого события, и это — наша общая ответственность», — заявил Рафаэль Гросси.

Он призвал полностью остановить любые боевые действия возле объекта и допустить на него специалистов МАГАТЭ как можно скорее. Без посещения станции эксперты не могут точно и в полной мере оценить состояние и безопасность на некоторых объектах станции, в том числе реакторах и запасах ядерного материала. Возглавить миссию готов Гросси.

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя на заседании повторил версию Минобороны, обвинив Украину в обстрелах станции из тяжелой артиллерии и ракетных систем залпового огня. При этом он добавил, что Россия поддерживает миссию МАГАТЭ.

«Происходящее в эти дни на ЗАЭС — кульминация преступных действий киевского режима против ядерной инфраструктуры и персонала, обслуживающего эти объекты, которые на протяжении месяцев оставались без какой-либо международной реакции», — заявил Василий Небензя.

Он также сказал, что миссия и маршрут были согласованы еще 3 июня. Но поездку сорвал департамент безопасности секретариата ООН.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что с помощью Запорожской АЭС России отвлекает внимание Совбеза от обстрелов городов Украины.

«Россия пошла на опасные провокации — устроила обстрел самой АЭС», — подчеркнул Сергей Кислица.

Он добавил, что единственный способ предотвратить ядерную угрозу — вывести российские войска с территории Запорожской АЭС. Ранее согласованные визиты на станцию, считает Кислица, были сорваны Россией. То, что задержка миссии связана с действиями секретариата ООН и Киева — Кислица опроверг.





*«Голос Америки» Минюст России считает «иностранным агентом».