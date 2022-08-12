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#Новости

Экс-канцлер Германии Шредер подал в суд на немецкий парламент

12.08.2022

Из-за связей с Россией его лишили привилегий, он хочет вернуть их через суд

Агентство DPA сообщило, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер подал иск в суд на парламент Германии. Он требует вернуть ему привилегии: депутаты бундестага лишили его офиса и штатных сотрудников из-за связей с Россией. 

Об иске рассказал адвокат Шрёдера Михаэль Нагель. Отдельный офис экс-канцлера, штат сотрудников у Шрёдера отозвали из-за работы в российских компаниях «Роснефть» и «Газпром». 

На этой неделе Шрёдера отказались исключать из партии: коллеги критикуют его из-за связей с Россией. Неделей ранее Шрёдер был в Москве и встречался с президентом России Владимиром Путиным. 



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