Десантник из Волгограда написал книгу о «спецоперации»

«Важные истории»* обратили внимание на книгу «ZOV» 33-летнего Павла Филатьева — участника «спецоперации». Он родом из Волгограда, с начала боев в Украине. После он вернулся домой и написал честный рассказ о том, что происходило на поле боя.

В 2010-х годах он служил в Чечне, потом уволился. Но стабильную работу найти не смог и вернулся в армию в августе прошлого года.

В Украине он участвовал в боях в составе 56-го десантно-штурмового полка. Его подразделение штурмовало Херсон, Филатьев получил травмы и был отправлен домой на лечение. На фронт он не вернулся.

В своей книге «ZOV» он рассказал, каким было обеспечение армии, как относились солдаты к «спецоперации» и о бессмысленных смертях.

«Главная причина [неудач российской армии в Украине в том, что] мы не имели морального права нападать на другую страну, тем более на самый близкий нам народ. Большинство людей в России делают вид что ничего не происходит и не хотят омрачать свои мысли этим, а Украина сплотилась также как СССР в 1941, — вспоминает десантник. — Когда все это началось, я знал мало людей, которые верили в нацистов и тем более желали воевать с Украиной. У нас не было ненависти, и мы не считали украинский народ врагами».

Сплоченность украинцев стала понятной: если люди проснулись от артобстрелов, то ждать «теплого приема» не приходится. Мешала российским военным и повальная коррупция в армии. Он рассказал о том, что были случаи, когда солдаты гибли от огня своих же.

Солдат забрасывали на поле боя без всего, поэтому им приходилось заниматься мародерством.

«Мне неприятно то, что я их не купил (сигареты. — NT), я, не привыкший брать чужое, но утешаю себя тем, что местные мародеры уже начали грабить сами, курю и злюсь на командование, что мы здесь уже три дня и наверху, видно, особо никто и не думал что мы будем курить, есть и пить, вспоминаю как неделю назад на полигоне мы выстроились в колонну и была команда ехать налегке, когда еще большинство верило, что это учения, я же чувствовал, что назревает что-то, но что зайдет дальше чем ДНР и ЛНР, не предполагал в худших своих прогнозах или может тоже обманывал себя надеждой», — пишет Филатьев.

Он рассказал и о гибели гражданских. Однако бросить все и уйти, по его мнению, это предательство.

«Я не из тех людей, кто питает иллюзии о войне, смерть невинных гражданских была и будет в любой войне, но становится гадко в душе. Пока наши правительства выясняют между собой, как кому жить, а военные с обеих сторон являются их инструментом, гибнут мирные люди, и их привычный мир рушится. Вроде бы всем это понятно, но когда ты осознаешь это и не знаешь, как тебе поступить. Бросишь все и уйдёшь, тогда становишься трусом и предателем, продолжаешь в этом участвовать — и становишься соучастником смертей и страданий людей. Шахматная вилка какая-то», — рассказал десантник.





*«Важные истории» Минюст считает «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

