Подмосковная полиция проверит высказывания лидера «Порнофильмов» Котлярова на экстремизм

Солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова проверят на предмет экстремистских высказываний в соцсетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, проверка организована после жалобы со стороны неназванного москвича. Ею займется полиция подмосковной Дубны, откуда родом группа «Порнофильмы» и где проживает ее вокалист и автор песен Владимир Котляров.

С начала боевых действий в Украине Котляров неоднократно высказывал свою антивоенную позицию, в Telegram-канале группы также стали появляться публикации с осуждением конфликта. После этого ВК-сообщество группы заблокировали по требованию Генпрокуратуры РФ.

«Порнофильмы» на фоне боевых действий в Украине отказались давать концерты в России. В настоящее время группа гастролирует с благотворительными концертами по Европе. Вместе с «Нервами» и репером Фейсом они организуют мероприятия, направленные на поддержку пострадавших в Украине.