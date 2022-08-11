Семи авторам Telegram-канала «Что-делать!» продлили арест до 14 сентября

Басманный районный суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу семи фигурантам дела о Telegram-канале «Что-делать!» Они пробудут в СИЗО как минимум до 14 сентября, сообщает «ОВД-Инфо»* со ссылкой на адвоката Юлию Кузнецову.

Журналисты Игорь Кузнецов, Вячеслав Абрамов, Дмитрий Ламанов, Дмитрий Чебанов, Игорь Нагибин, Алексей Курлов и Ильдар Садриев обвиняются в возбуждении ненависти (ч. 2 ст. 282 УК РФ) и склонении к участию в «массовых беспорядках» (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ). Следствие считает, что обвиняемые публиковали в Telegram-канале «Что-делать!» материалы, призывающие к массовым беспорядкам, социальной розни, политической ненависти и вражде в отношении представителей российских властей.

Первым задержанным по данному уголовному делу оказался Дмитрий Чебанов. Вместе с еще четырьмя людьми его задержали при попытке вывесить баннер на здании Центрального детского магазина в сентябре 2021 года. Вскоре Чебанова, а также Алексея Курлова и Вячеслава Абрамова арестовали. В том же месяце под стражу поместили Игоря Нагибина. Игоря Кузнецова заключили в СИЗО в ноябре.

Ранее сообщалось, что трое администраторов Telegram-канала «Сканер» Евгений Москвин, Алексей Слободенюк и Владислав Малушенко признали свою вину. Их обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

*«ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранным агентом»