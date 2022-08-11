Администраторы Telegram-канала «Сканер» признали свою вину

Трое администраторов Telegram-канала «Сканер» Евгений Москвин, Алексей Слободенюк и Владислав Малушенко признали свою вину, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную ОНК. Их обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

«Все трое — Евгений Москвин, Алексей Слободенюк и Владислав Малушенко — заявили, что признают вину. Жалоб на условия содержания они не высказали», — сообщили ТАСС в ОНК.



В ОНК добавили, что все трое содержатся в разных камерах. Соседом Москвина оказался муниципальный депутат Илья Яшин*, который находится под стражей по делу о распространении «фейков» о российской армии.



Вчера Басманный суд Москвы заключил под стражу троих администраторов Telegram-канала «Сканер», посвященного «мониторингу коррумпированных чиновников». Деталей уголовного дела в суде не уточнили. В случае признания виновными им грозит до шести лет лишения свободы.



Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что администраторов Telegram-канала «Сканер» задержали еще 4 августа, однако широкой огласки эта информация не получила. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 сентября 2022 года.



Сегодня Кузьминский суд в Москве арестовал администраторов Telegram-каналов Александру Баязитову, Ольгу Архарову и Инну Чурилову. Их подозревают в вымогательстве (ч.3 ст.163 УК РФ). Потерпевшая сторона — Промсвязьбанк. По словам журналистки Баязитовой, поводом стала ее заметка, пишет ТАСС. Всех троих арестовали до 7 октября.



Депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов призвал смягчить меру пресечения Александре Баязитовой, у которой наблюдаются проблемы со здоровьем. Попов подчеркнул, что преступление, в котором обвиняют Баязитову, не носит насильственный характер. Он также отметил, что статья, которую ей вменяют, «и так суровая», и держать ее под стражей до суда необходимости нет.



*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом».

