169-й день боев: главное

Журналисты CNN провели расследование обстрела колонии в Еленовке 29 июля, где погибли 53 украинских военнопленных, еще 75 получили ранения. Минобороны сообщало, что по колонии нанесли удар украинские силы из американского оружия. Удар Киев нанес, по версии российской стороны, из-за того, что пленные боевики полка «Азов» начали давать свидетельские показания, разоблачающие их преступления, в том числе и против мирных граждан.

Журналисты проанализировали видео и фото из колонии, спутниковые снимки, оценки криминалистов и военных аналитиков. Они исключают вероятность украинского обстрела из реактивной системы залпового огня HIMARS. В издании назвали выдумкой российскую версию событий. Они указали, что повреждения зданий не характерны для подобного удара: даже большая часть крыши и стены барака остались целы. Обугленные стены говорят о внезапном и очень мощном пожаре, из-за которого люди не смогли покинуть свои кровати. Воронок от взрыва нет, как нет и осколочных разрушений внутри барака. Некоторые эксперты считают, что повреждения и взрыв были изнутри, а не снаружи колонии.

Кроме того, HIMARS предназначены для поражения более дальних целей. Еленовка же находится в 15 километрах от украинских позиций. Использовать HIMARS просто нерационально. Также анонимный источник рассказал, что накануне 29 июля обсуждался обмен пленными. А военнопленных перевели туда из других колоний за несколько дней до атаки.

The Insider* рассказал о жалобах в военную прокуратуру России. Они ярко показывают состояние российских вооруженных сил. Судя по жалобам, российские военные занимались мародерством не только в Украине, но и в ДНР и ЛНР. Сами солдаты и их родные рассказывали прокурорам о том, что у них не принимают рапорты об отказе участвовать в «спецоперации»‎. У них нет достаточного питания, обмундирования, а многие говорили о том, что на фронт их отправили под видом учений.

После того как военные оказываются в плену, родственники не могут месяцами получить никакой информации о их. Нередки случаи, когда о судьбе родных — в том числе о смерти солдат — родственники узнают от украинцев. Также часты жалобы на то, что тела погибших из Украины не вывозят: семьи пытаются разузнать, как забрать их и похоронить.

В Запорожской области планируют провести референдум о вхождении в состав России 11 сентября. Об этом рассказал пророссийский глава администрации региона Евгений Балицкий. Голосование будет, по его словам, проходить «как положено»‎ — с урнами и кабинками.

«Верстка»‎ пишет, что контрактники стали чаще сбегать из воинских частей. Они признаются, что не хотят участвовать в «спецоперации»‎ в Украине. Юристы рассказывают, что сейчас проходит несколько судов по поводу того, что многие контрактники саботируют учения, сбегают с полигонов в приграничных регионах. Как минимум один военнослужащий получил за это реальный срок. Больше всего подобных случаев в Дагестане и Оренбургской области. В последней в суды поступило вдвое больше подобных дел за последние четыре месяца, чем за весь прошлый год. В Дагестане этот показатель сравнялся с прошлогодним.

В Донецке произошла утечка аммиака на пивзаводе после обстрела. Ее удалось быстро ликвидировать, но погиб один человек, двое пострадали, пишет РИА Новости. В момент удара на заводе было 32 человека.

В Подмосковье загорелась воинская часть в Долгопрудном. Как сообщает ТАСС, площадь пожара составила 1,2 тыс. квадратных метров. О причинах пожара и пострадавших официально не сообщалось.

В Беларуси сообщили о взрывах на военном аэродроме «Зябровка»‎ под Гомелем. Но в Минобороны республики опровергли эту информацию. Пострадавших нет, уточнили в RFE**. Украина считает, что «Зябровка»‎ контролируется российскими войсками: на его территории находится дивизион ракетного комплекса «Искандер-М»‎ и дивизион С-400, говорил в начале июля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий дал интервью RT. Он сказал, что «специальная военная операция уже прошла свою точку невозврата»‎. Поэтому она «будет продолжена, вне всякого сомнения»‎. Арабские страны, добавил он, относятся к позиции Москвы с пониманием.

Он рассказал также, что российская экономика выдержит санкции, поделился впечатлениями от поездки на Донбасс. Слуцкий подтвердил, что Россия будет помогать Донбассу. Удар по Еленовке, повторил он, нанесли украинские силы. Он также обвинил США и НАТО в использовании Украины и её народа как инструмента для «демонизации» России.

«Тайга.Инфо»‎** рассказала, что в Новосибирской области власти рассылают бизнесу письма по поводу формирования воинских подразделений на фоне «спецоперации». Руководителей просят организовывать встречи с военкомами, деньги предлагают уже лично от губернатора.

«Прошу вас провести агитационную работу с сотрудниками для отбора и заключения контрактов о прохождении военной службы, — говорится в письме за подписью и.о. главы наукограда Кольцово Михаила Андреева. — Приглашаются люди призывного возраста от 18 до 50 лет и категории годности А или Б».

Разведка Британии пишет, что Россия вряд ли сможет выполнить некоторые экспортные заказы на боевые бронированные машины из-за исключительного спроса на машины для собственных вооруженных сил. При этом, добавили аналитики, Россия долго считала оборонную промышленность одной из самых важных своих отраслей. Однако ее военно-промышленный потенциал в настоящее время находится под серьезной нагрузкой, а доверие ко многим системам вооружения было подорвано в связи с плохими действиями российских войск в войне на Украине.

Аналитики Института изучения войны (ISW) анализируют украинский удар по аэродрому в Крыму. Киев представил атаку 9 августа как начало контрнаступления на юге. Российские официальные лица, добавили в ISW, по-прежнему сбиты с толку атакой на авиабазу Саки. Восемь российских самолетов было уничтожено: это подтвердили спутниковые снимки.

Помимо этого украинские военные приписали себе два дальнобойных ракетных удара по складу боеприпасов в Новоалексеевке Генического района (север Крыма) и по командному пункту батальонно-тактической группы (БТГ) 217-го гвардейского десантного полка в поселке Максима Горького на юго-западном побережье Херсонской области.

Российские силы могут повредить все линии электропередач, ведущие к Запорожской АЭС, и подключить станцию ​​к российской энергосистеме. ЕС призывает обе стороны прекратить обстрелы станции.

Посольство Узбекистана в России предупредило узбекскую диаспору, что любая форма участия в российской «спецоперации»‎ в Украине наказывается лишением свободы на срок до 10 лет, фактически осуждая усилия России по вербовке добровольцев среди иммигрантов из Центральной Азии. Посольство отметило, что узбекское законодательство запрещает гражданам заниматься наемничеством, и предупредило узбеков, чтобы они держались подальше от любых «провокаций».

США сообщают, что российские военные обучаются в Иране: возможно, сделка по поставке беспилотников все-таки состоится. Хотя ни одна сторона не подтвердила, но и не опровергла окончательно ее возможность.





*The Insider в России внесен в список «нежелательных организаций», деятельность которых в стране запрещена.

**RFE и **«‎Тайгу.Инфо»‎ Минюст России считает «иностранными агентами».