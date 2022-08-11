Уголовное дело банды экс-депутата Виноградова рассмотрит суд присяжных

В Екатеринбурге стартует процесс по делу бывшего депутата думы Артемовского округа Свердловской области Геннадия Виноградова, сообщает «Коммерсант». Экс-парламентария обвиняют в организации вооруженной банды, на счету которой убийства, бандитизм и незаконный оборот оружия.

Рассмотрением уголовного дела в отношении Виноградовых займется суд присяжных. Отбор заседателей состоится через месяц, 11 сентября. И отец, и сын в настоящее время ожидают суда под домашним арестом. Сегодня им продлили меру пресечения до января.

По версии следствия, 63-летний Виноградов организовал банду в 1992 году, одним из членов преступной группировки оказался его 41-летний сын Роман. Всего бывшему депутату инкриминируют 11 эпизодов преступной деятельности, в том числе бандитизм, убийство, покушение на убийство, незаконный оборот оружия. Его сына обвиняют по двум эпизодам убийства, незаконному обороту оружия, а также участию в банде.

Геннадий и Роман Виноградовы были задержаны в мае 2021 года по подозрению в убийстве 19-летней давности. Следователи установили, что в Артемовском в 2003 году они застрелили бизнесмена Андрея Буксина. Кроме того, Виноградову-старшему вменили покушение на убийство депутата гордумы Артемовского, главного редактора газеты «Егоршинские вести» Агзама Шарафиева в 2017 году.