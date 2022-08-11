На спутниковых снимках аэродрома Саки в Крыму заметили уничтоженные военные самолеты

Компания Planet Labs опубликовала спутниковые снимки последствий взрывов, которые произошли на военном аэродроме Саки в поселке Новофедоровка в Крыму 9 августа. На них можно увидеть уничтоженные самолеты.

Эксперты сравнили снимки аэродрома за 9 и 10 августа. Проанализировав их, они пришли к выводу, что на объекте было уничтожено сразу несколько российских военных самолетов, потери которых в Минобороны РФ отрицали.

В CNN сообщают, что уничтоженными оказались как минимум семь единиц авиационной техники. «Русская служба Би-би-си», The New York Times и американский Институт изучения войны (ISW) считают, что взрывы коснулись не менее восьми самолетов.

Как в эфире программы «Воздух» заявил военный эксперт Роман Свитан, на снимках можно заметить следы как минимум четырех ракетных ударов. Они характерны для украинских «Нептунов» или натовских Harpoon, утверждает он. По его оценкам, их могли запустить со стороны Одессы.

9 августа на военном аэродроме Саки в поселке Новофедоровка в Крыму произошла серия взрывов. В Минобороны РФ заявили, что взрывы произошли в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов. Возможность обстрела в российском военном ведомстве исключили. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник, основной причиной стало нарушение требований пожарной безопасности.