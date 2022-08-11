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В Госдуме предложили смягчить меру пресечения журналистке Баязитовой

11.08.2022

Ее отправили под стражу по уголовному делу о вымогательстве

Депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов призвал смягчить меру пресечения автору Telegram-канала «Адские бабки» Александре Баязитовой, у которой наблюдаются проблемы со здоровьем. Его слова передает РИА Новости.

«На данный момент предметом дискуссии вполне может стать мера пресечения. Если она действительно нездорова и находится в уязвимом состоянии по здоровью, то вполне можно было бы рассмотреть вопрос, на мой взгляд, о замене меры пресечения», — заявил он.

Попов подчеркнул, что преступление, в котором обвиняют Баязитову, не носит насильственный характер. Он также отметил, что статья, которую ей вменяют, «и так суровая», и держать ее под стражей до суда необходимости нет.

Ранее в Москве Кузьминский суд арестовал администраторов Telegram-каналов Александру Баязитову, Ольгу Архарову и Инну Чурилову. Их подозревают в вымогательстве (ч.3 ст.163 УК РФ). Потерпевшая сторона — Промсвязьбанк. По словам журналистки Баязитовой, поводом стала ее заметка, пишет ТАСС. 

Всех троих арестовали до 7 октября, несмотря на наличие иждивенцев у некоторых фигурантов. Архарова полностью признала свою вину, Чурилова — частично, а Баязитова ее отрицает. 

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