Овсянникову отправили под домашний арест за антивоенный пикет у Кремля

Басманный районный суд Москвы избрал бывшей сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой меру пресечения в виде домашнего ареста. Она не сможет выходить из дома как минимум до 9 октября, передает «Медиазона» из зала суда.

Об избрании Овсянниковой меры пресечения в виде домашнего ареста ходатайствовало следствие. Как заявил ее Адвокат Дмитрий Захватов, «видимо, власти ещё не дошли до той степени расчеловечивания, чтобы бросить мать двоих детей в тюрьму из-за одиночного пикета».

Бывшей сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой предъявили обвинение по уголовному делу о распространении «фейков» о деятельности ВС РФ (п. «д», ч. 2, ст. 207.3 УК РФ) после ее пикета на Софийской набережной Москвы накануне в среду, 10 августа. Вчера утром к ней пришли с обыском и увезли на допрос в СК. Защитник журналистки сообщал, что на нее составили протокол задержания и оставили в ИВС на Петровке, 38 на ночь до суда.

В понедельник Марину Овсянникову в третий раз оштрафовали по статье о «дискредитации армии». Поводом стали ее посты в соцсетях. Ранее она получила штраф за выступление возле Басманного суда во время избрания меры пресечения Илье Яшину*, а первый — за выход с протестным плакатом во время эфира на Первом канале.

Интервью The New Times c Мариной Овсянниковой вскоре после ее акции в программе «Время» здесь.

*Илья Яшин внесен Минюстом в реестр «иностранных агентов».